L’Algérie décroche la 4éme place dans le classement des meilleurs gâteaux du monde !

Le succulent gâteau traditionnel tout droit issu d’Algérie vient de remporter la 4ème place des meilleurs gâteaux face à plusieurs pays. Il s’agit sans plus ni moins du délicieux Makrout El Louz. On peut dire qu’il mérite bien son classement dans ce top 50 de pâtisseries !

Makrout El Louz l’incontournable

Bien que l’on ne cesse de faire évoluer les recettes de différents plats, le Makrout El Louz, lui, reste fidèle à ses origines. Tenter de modifier sa composition reviendrait à faire outrage à ce classique de la pâtisserie traditionnelle algérienne ! Voici les principaux éléments pour la recette de cette véritable douceur : des œufs, du sucre, des amandes, du zeste de citron.

Au goût, on y ressent une saveur d’eau de fleur d’oranger. Et surtout, on peut sentir tout le savoir-faire algérien. C’est de cette manière que le Makrout El Louz a remporté la 4ème place dans le top 50 des gâteaux.

Le gâteau algérien, en tête des meilleures pâtisseries arabes

Il n’est pas surprenant que le Makrout El Louz ait devancé des douceurs très reconnues. Elle qui est recouverte d’une généreuse couche de sucre blanc mou, a su conquérir de nombreux cœurs, plus que le sablé français et les cookies américains.

Ce gâteau exquis et traditionnel se prépare généralement pour les grandes occasions. Voilà pourquoi on le retrouve souvent lors d’évènements tel qu’un mariage. Y goûter c’est être certain d’avoir une diversité de saveurs dans la bouche.

En tenant compte de toutes les pâtisseries et gâteaux arabes que l’on retrouve dans le classement, celui de l’Algérie, le Makrout El Louz est en tête de liste. Sa note est de 4,5/5. L’unicité algérienne se ressent dans tous les plats concoctés et même dans les gâteaux soigneusement préparés.