L’Algérie, déterminée à protéger son patrimoine, lance une nouvelle candidature audacieuse auprès de l’UNESCO

La Blouza algérienne, symbole de l’élégance et du savoir-faire artisanal féminin, est en lice pour une inscription au patrimoine culturel immatériel de l’humanité de l’UNESCO.

Cette démarche, initiée par la ministre de la Culture algérienne, Malika Bendouda, vise à protéger et valoriser cet habit intergénérationnel, témoin vivant de l’histoire familiale et nationale.

La Blouza algérienne, un patrimoine à protéger

Malika Bendouda, la ministre de la Culture algérienne, a récemment annoncé une étape importante pour le patrimoine culturel du pays.

L’Algérie a déposé le dossier de candidature de la Blouza algérienne pour son inscription sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l’humanité de l’UNESCO.



Après avoir réussi à inscrire des pièces emblématiques comme le Caftan, la Gandoura et la Melhfa, l’Algérie se prépare maintenant à défendre la candidature de la Blouza.

Cette initiative auprès de l’UNESCO vise à protéger et valoriser ce trésor de la garde-robe féminine, qui est un symbole d’élégance et de savoir-faire artisanal.

La Blouza est particulièrement ancrée dans l’Ouest algérien, reflétant la richesse et la diversité du patrimoine vestimentaire du pays.

Quels enjeux derrière l’inscription de la Blouza ?

L’inscription de la Blouza sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO représente un enjeu majeur pour la protection de son origine et de son savoir-faire.

Cette démarche vise à préserver ce joyau de l’artisanat algérien contre toute tentative d’appropriation culturelle, tout en valorisant le travail minutieux des artisans.

La Blouza est plus qu’un simple vêtement, elle est un témoin vivant de l’histoire familiale et nationale, symbolisant la dignité et l’élégance de la femme algérienne à travers les âges.

Son inscription permettrait de réaffirmer la richesse et la diversité du patrimoine vestimentaire algérien sur la scène mondiale.

L’Algérie, une référence en matière de préservation du patrimoine vestimentaire

Le pays a déjà prouvé son engagement dans la protection de son héritage culturel. En effet, l’Algérie a réussi à inscrire des pièces maîtresses comme le Caftan, la Gandoura et la Melhfa sur les listes du patrimoine mondial.

Ces succès témoignent de la reconnaissance internationale du savoir-faire ancestral des artisans algériens et de la valeur esthétique de ces vêtements.

Lors de la 20ᵉ session de l’UNESCO à New Delhi, le patrimoine immatériel de l’Algérie a été officiellement élargi.

Le dossier des rites nuptiaux de Tlemcen a également été actualisé pour y mentionner explicitement le « Port du Caftan ». Ces avancées soulignent l’importance des rituels sociaux qui structurent l’identité culturelle du pays.