L’Algérie devient le premier un exportateur des pays africains de gaz naturel liquéfié

L’Algérie a pris le trône de premier exportateur africain de gaz naturel liquéfié (GNL) en janvier 2023, selon un nouveau rapport publié par Refinitiv Eikon. Cette contre-performance prouve que le Nigéria continue sa chute dans la production de pétrole et de gaz. En mai 2022, l’Angola avait déjà supplanté le Nigéria pour la première place des producteurs de pétrole.

Le Maroc dispose actuellement de réserves estimées à 39 milliards de mètres cubes, avec une prévision d’augmentation d’un tiers de sa production de gaz d’ici 2030. Cela est possible grâce au plan industriel qui accompagne cette vague de projets. Ces projets sont principalement destinés aux pays africains ayant historiquement des réserves : Nigeria, Égypte, Libye et Algérie.

Selon Global Energy Monitor, 84 % des nouvelles réserves sont situées chez les pays nouvellement arrivés sur le marché du gaz, tels que le Mozambique, le Sénégal, la Tanzanie, la Mauritanie, l’Afrique du Sud, l’Éthiopie ou encore le Maroc. Les réserves du Maroc sont d’environ 39 milliards de mètres cubes et celles de la Mauritanie 574 milliards de mètres cubes, dont une partie provient des réserves conjointes avec le Sénégal.

Global Energy Monitor prédit que ces pays accéléreront leur développement de gaz et qu’à l’avenir, le Mozambique, la Mauritanie, la Tanzanie, l’Afrique du Sud et l’Éthiopie représenteront plus de la moitié de la production de gaz en Afrique en 2038.

L’Algérie rejette le plafonnement des prix proposé par l’UE

L’Algérie s’est opposée mardi à la proposition de l’Union européenne visant à plafonner les prix du gaz. Selon Mohamed Arkab, ministre de l’énergie et des mines algériens, «les marchés de l’énergie doivent rester libres pour pouvoir poursuivre les réalisations et les investissements dans l’amont». Il rajoute également que l’Algérie est un fournisseur fiable et sûr pour l’Europe et elle est donc favorable aux prix à long terme.

Qu’est ce que le GNL ?

Le Gaz Naturel Liquéfié (GNL) est un combustible transporté via des bateaux qui permet à des pays comme l’Europe de se passer du gaz russe. Cette ressource est très convoitée et son prix peut varier considérablement suivant les différents facteurs : coût de l’exploitation, demande, coût du transport, etc…

Pour éviter que le prix du GNL ne devienne trop élevé, l’Union Européenne a mis en place un mécanisme temporaire pour le plafonner. Ce mécanisme a été approuvé le 15 février et sera en vigueur pendant un an. Le principe est simple : il s’activera automatiquement dès que le contrat mensuel atteint 180 euros/mégawatt-heure pendant 3 jours consécutifs. Toutefois, ce plafonnement ne s’applique pas si le prix est supérieur de 35 euros au prix international du GNL.

Les conséquences pour l’Algérie

Non seulement l’Algérie cherchera à satisfaire sa clientèle européenne, mais elle tentera également de trouver des acheteurs à l’étranger. Avec une demande extérieure croissante, le risque est que cela puisse entrainer une hausse des cours du GNL, limitant ainsi la possibilité pour l’Algérie d’être concurrentielle pour ses autres clients.

Conseils pour les investisseurs

Il est important pour les investisseurs de prendre en compte les tendances du marché du GNL et de se tenir informés des actions des principales parties impliquées. Si vous souhaitez investir dans cette matière première, voici quelques conseils à suivre :

Comprendre comment le GNL est acheté et vendu ; Travaillez avec des plateformes de trading fiables et transparentes.

Investir dans le GNL peut être une excellente opportunité pour les investisseurs et traders. Bien qu’il existe des risques liés aux fluctuations des prix, comprendre comment le GNL est produit, transporté et utilisé est essentiel pour réussir.

