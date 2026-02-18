L’Algérie durcit le ton sur la vente d’armes, de nouvelles règles strictes entrent en vigueur

Le Premier ministre algérien, Seifi Ghrieb, a récemment signé un décret exécutif visant à renforcer le cadre légal de la commercialisation des armes en Algérie.

Ce nouveau décret définit les modalités d’exercice du métier d’armurier et établit des critères stricts pour l’obtention d’une autorisation, dans le but de mieux contrôler le marché des armes et de renforcer la sécurité publique.

Un décret exécutif pour renforcer le contrôle des armes en Algérie

Le Premier ministre algérien, Seifi Ghrieb, a récemment signé un décret exécutif visant à consolider le cadre juridique régissant la commercialisation des armes dans le pays.

Ce décret, publié dans le Journal officiel n°12 du 31 janvier 2026, établit les conditions précises d’exercice de la profession d’armurier, une activité jugée sensible et soumise à des règles strictes.

Le texte définit les modalités de pratique du métier, incluant la vente, l’acquisition, l’importation d’armes et de munitions, ainsi que leur réparation.

Il englobe également tout équipement ou accessoire lié aux armes, même s’ils ne font pas partie intégrante de leur composition.

Qui peut exercer le métier d’armurier en Algérie ?

En Algérie, l’exercice du métier d’armurier est strictement réglementé. Seules les personnes physiques de nationalité algérienne ou les personnes morales dirigées par des Algériens peuvent se lancer dans cette activité. Cette mesure exclut toute possibilité de gestion étrangère directe.

De plus, l’exercice de cette profession nécessite une autorisation préalable délivrée par le wali, après avis favorable de la commission de sécurité de la wilaya.

Pour les armes classées dans la cinquième catégorie, l’autorisation ne peut être accordée qu’après l’accord du ministre de la Défense nationale.

Des critères stricts pour obtenir une autorisation !

Pour obtenir l’autorisation d’exercer le métier d’armurier, il faut remplir des conditions précises. Le demandeur doit être âgé d’au moins 25 ans et justifier d’une expérience professionnelle ou de diplômes dans le domaine, avec un minimum de cinq années.

Les autorités refusent toute délivrance de licence si celle-ci risque de porter atteinte à la sécurité ou à l’ordre public.

Les personnes condamnées pour des infractions graves sont exclues. L’autorisation est strictement personnelle, non transférable, et valable cinq ans renouvelables.