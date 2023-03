L’Algérie engrange des résultats positifs : 11,08 milliards USD d’excédent de la balance des paiements en 2022

La Banque d’Algérie a annoncé que l’Algérie a atteint un excédent de 11,08 milliards USD de la balance des paiements pour le premier trimestre de 2022, contre un déficit de 2,477 milliards USD à fin septembre 2021. Ces données sont liées à l’envolée des prix des hydrocarbures qui est intervenue durant cette même période et qui a influencé significativement la valeur des exportations.

Une réduction de l’endettement extérieur depuis 2021

En effet, un autre élément important à prendre en compte est la dette extérieure, qui a connu une baisse de 148 millions de dollars entre fin décembre 2021 et fin septembre 2022. Plus précisément, l’encours de la dette extérieure à moyen et long terme (supérieure à douze mois) a baissé de 196 millions de dollars sur la même période, passant de 1,465 milliard de dollars à fin 2021 à 1,269 milliard de dollars à fin septembre 2022.

De plus, l’encours de la dette extérieure à court terme (inférieur ou égal à 360 jours) a augmenté de 48 millions de dollars entre fin décembre 2021 et fin septembre 2022, pour atteindre 1,645 milliard de dollars à fin septembre 2022.

Encadrement du taux de change

Parallèlement à la situation financière extérieure, le taux de change algérien a connu une stabilité relative depuis début 2022. En effet, les mesures d’encadrement prises par la Banque Nationale de l’Algérie permettent de limiter les fluctuations du taux de change bancaire et du taux officiel. Ainsi, le taux de change bancaire moyen journalier est resté stable entre décembre 2021 et septembre 2022, à prés de 156 DA/USD. Le taux officiel, quant à lui, est resté stable à 109,82 DA/USD depuis avril 2022.

Performance économique globale en hausse

Ces performances macroéconomiques sont liées à une reprise global de l’économie Algérienne. En effet, le produit intérieur brut (PIB) du pays a progressé de 3,5% en 2021, par rapport à 2020. Les importations et exportations ont été également en hausse : les importations de biens en 2021 ont été estimées à 409 milliards de dollars (contre 422 milliards en 2020), tandis que les exportations ont été estimées à 496,12 milliards de dollars (contre 409 milliards en 2020).

Par ailleurs, les réserves de change ont connu une augmentation significative depuis 2021, grâce aux excédents de la balance commerciale et de la balance des paiements : elles sont désormais estimées à 230 milliards de dollars, dont 2451 tonnes d’or ayant une valeur estimée à 80 milliards de dollars.

Perspectives positives pour 2023

Afin de maintenir cette croissance positive et améliorer encore plus les conditions économiques des Algériens, la Banque d’Algérie a mis en place un plan quinquennal visant à promouvoir la diversification économique et à réduire la dépendance des hydrocarbures. Ce plan se basera principalement sur l’investissement privé et public, la promotion de nouvelles technologies et la relance du secteur agricole.

En conclusion, si les difficultés causées par la crise sanitaire et financière mondiale semblent toujours être présentes, le fait que l’Algérie ait pu enregistrer un tel excédent de 11,08 milliards USD de la balance des paiements au cours de ce premier trimestre de 2022 est très encourageant et offre de bonnes perspectives pour l’année 2023.

