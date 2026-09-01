L’Algérie envisage de rétablir la peine de mort pour les incendiaires, une décision qui divise

L’Algérie rétablit l’exécution de la peine de mort pour les incendiaires, marquant un tournant dans sa politique pénale.

Cette décision, impulsée par le président Tebboune, intervient après une série d’incendies dévastateurs. Des mesures d’indemnisation et de relogement sont également prévues pour soutenir les victimes et renforcer la résilience nationale.

Rétablissement de la peine de mort : une décision controversée

L’Algérie a décidé de rétablir l’exécution de la peine de mort pour les incendiaires, suite à une réunion présidée par le président Abdelmadjid Tebboune.

Suite aux incendies mortels dans le nord du pays, le président algérien Abdelmadjid Tebboune a ordonné le rétablissement de la peine de mort pour les pyromanes. pic.twitter.com/kVDjNCfkss — Globe Africa News (@GlobeAfricaNews) August 31, 2026



Ce dernier a ordonné la modification du Code pénal pour inclure cette mesure, remettant en question le moratoire sur la peine de mort en vigueur depuis 1993. Cette décision suscite des réactions variées au sein de la société algérienne et à l’international.

Les partisans estiment que cela dissuadera les actes criminels, tandis que les opposants craignent une atteinte aux droits humains. L’impact sur le moratoire et les implications internationales restent à observer.

Pourquoi maintenant ?

Les récents incendies dévastateurs en Algérie, touchant plusieurs wilayas de l’est et du centre, ont conduit à l’arrestation de plusieurs individus soupçonnés d’être impliqués.

Ces événements ont poussé le gouvernement à envisager des mesures drastiques pour dissuader de futurs actes criminels. Le président Tebboune a jugé nécessaire de réagir fermement pour restaurer la sécurité et la confiance du public.

La simultanéité et l’ampleur des incendies ont soulevé des soupçons de coordination criminelle, justifiant une réponse sévère. En rétablissant la peine de mort, le gouvernement espère envoyer un message fort contre l’impunité et renforcer la lutte contre ces actes destructeurs.

Solidarité et résilience face aux épreuves

Pour soutenir les sinistrés des incendies, l’Algérie a mis en place des mesures d’indemnisation pour les victimes et a accéléré le relogement des personnes touchées.

Les infrastructures essentielles, telles que les réseaux d’eau, de gaz et d’électricité, sont en cours de réparation pour garantir un retour rapide à la normale. Des études sont également prévues pour établir des normes de construction dans les zones forestières, afin de mieux protéger les citoyens.

Le président Tebboune a souligné la résilience de l’Algérie face aux épreuves, affirmant que le pays surmontera ces défis tout en préservant son unité contre les tentatives de déstabilisation.