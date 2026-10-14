L’Algérie envisage une décennie sans impôts pour attirer les fonds d’investissement internationaux

Le projet de loi de finances 2027 introduit des mesures fiscales innovantes pour stimuler l’investissement en Algérie.

En favorisant l’implantation de fonds d’investissement internationaux, ce dispositif vise à dynamiser l’économie nationale tout en renforçant l’attractivité du cadre juridique algérien. Découvrez comment ces initiatives pourraient transformer le paysage économique.

Une décennie d’exonération fiscale pour les fonds d’investissement

Le Projet de Loi de Finances 2027 introduit une exonération fiscale sur les dividendes perçus par les fonds d’investissement créés dans le cadre de conventions internationales.

Cette mesure, valable pendant dix ans à partir du début d’activité des fonds, vise à encourager leur implantation en Algérie. En offrant un cadre fiscal attractif, le gouvernement espère stimuler la mobilisation de capitaux pour des projets d’investissement.

Cette exonération est conçue pour renforcer l’attractivité du cadre juridique algérien et faciliter la réalisation de projets économiques. Elle pourrait ainsi contribuer à la diversification de l’économie nationale et à la création d’activités économiques, tout en compensant à terme le coût budgétaire des exonérations accordées.

Un cadre fiscal incitatif pour dynamiser l’investissement

L’initiative du gouvernement algérien vise à améliorer les conditions de lancement et de fonctionnement des fonds d’investissement.

En renforçant leur capacité d’intervention, cette mesure fiscale incitative encourage la mobilisation de ressources financières pour des projets d’investissement. Elle permet également de valoriser les partenariats internationaux, rendant le cadre juridique algérien plus attractif.

En facilitant la réalisation de projets économiques, cette stratégie contribue à diversifier l’économie nationale. Elle soutient la création d’activités économiques, générant des retombées économiques à moyen et long termes, tout en préservant les intérêts du Trésor public.

Impact à long terme sur l’économie nationale

L’exonération fiscale sur les dividendes des fonds d’investissement internationaux est un levier puissant pour diversifier l’économie algérienne.

En attirant des capitaux étrangers, elle stimule la création de nouvelles activités économiques et renforce les secteurs stratégiques. Cette dynamique est essentielle pour générer des retombées économiques durables.

En limitant l’exonération à dix ans, le gouvernement équilibre l’incitation à l’investissement avec la protection des finances publiques. Cette approche garantit que les avantages fiscaux temporaires se traduisent par des bénéfices économiques à long terme, compensant ainsi le coût initial pour le Trésor public.