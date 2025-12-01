L’Algérie envisage une percée pétrolière en Mauritanie avec l’implantation de stations-service Naftal

L’Algérie, sous la houlette du président Abdelmadjid Tebboune, opère un tournant stratégique dans son secteur énergétique.

Entre exportation d’essence raffinée, assises nationales sur l’énergie, ouverture de stations-service en Mauritanie et renforcement du monopole de Naftal, découvrez les nouvelles orientations qui redéfinissent le paysage pétrolier algérien.

Nouvelle stratégie énergétique algérienne : les grandes lignes

Le président Abdelmadjid Tebboune a récemment donné des directives clés lors d’une réunion du Conseil des ministres, axées sur le secteur de l’énergie et la production de produits pétroliers.

Soulignant une première pour l’Algérie depuis son indépendance, il a noté le début de l’exportation d’essence raffinée après des années d’importation.

Il a également ordonné l’organisation d’assises nationales sur l’énergie et les hydrocarbures afin de mettre à jour les informations et définir les priorités en matière de production et d’exportation. Ces mesures s’inscrivent dans le cadre de la nouvelle stratégie énergétique de l’Algérie.

L’Algérie, nouvel exportateur d’essence raffinée : un tournant historique ?

En effet, l’Algérie a franchi une étape majeure en devenant exportatrice d’essence raffinée. Cette évolution marque une rupture significative avec le passé où le pays était principalement importateur.

Ce passage à l’exportation d’essence raffinée illustre un changement profond dans notre manière de gérer les ressources. Pour nous, acteurs du secteur, c’est un signe que le pays entre enfin dans une nouvelle dynamique industrielle. Hamid, 47 ans, ingénieur pétrolier

C’est une première depuis son indépendance et cela témoigne d’une volonté de diversifier ses sources de revenus et de renforcer son autonomie énergétique.

Cette nouvelle orientation stratégique pourrait avoir des répercussions importantes sur l’économie nationale et la position de l’Algérie sur le marché mondial de l’énergie.

Le président Tebboune a souligné l’importance de cette transition lors de la réunion du Conseil des ministres, insistant sur la nécessité de tenir des assises nationales pour définir les priorités en matière de production et d’exportation.

Vers une expansion de Naftal en Mauritanie : quels enjeux ?

Le Premier ministre a été chargé d’initier des pourparlers avec la Mauritanie pour l’établissement de stations-service Naftal sur son territoire.

Le projet d’implanter des stations-service en Mauritanie montre que l’Algérie pense désormais à long terme. Cela peut donner un second souffle à Naftal et encourager une vision plus internationale de nos entreprises publiques. Farida, 39 ans, économiste de l’énergie

Cette démarche s’inscrit dans le cadre de l’expansion internationale de l’entreprise algérienne, renforçant ainsi sa présence sur le marché africain.

Parallèlement, un plan national est en cours d’élaboration pour organiser et contrôler la consommation de produits pétroliers. L’objectif est d’accroître la capacité du stock stratégique de produits énergétiques, assurant ainsi une meilleure gestion des ressources énergétiques du pays.