L’Algérie envoie ses premières batteries automobiles au Cameroun, un partenariat prometteur se dessine

L’Algérie marque une étape significative dans l’industrie automobile avec le lancement de l’exportation de batteries vers le Cameroun.

Ce projet, fruit d’un partenariat stratégique, illustre l’ambition de s’ouvrir aux marchés africains et internationaux, tout en mettant en avant l’expertise locale et la qualité des produits nationaux.

Lancement historique de l’exportation algérienne

Le 20 mai, à Aïn M’lila, dans la wilaya d’Oum El Bouaghi, a eu lieu le lancement de la première exportation de batteries automobiles algériennes vers le Cameroun.

Cet événement marquant a été inauguré par le wali d’Oum El Bouaghi, Benabdallah Chaïb Eddour, en présence de diverses autorités locales et des responsables des sociétés partenaires, « Stellantis Algérie » et « Fabcom ».

Cette initiative représente une avancée majeure pour l’industrie automobile algérienne, illustrant l’engagement croissant vers des exportations diversifiées.

Elle témoigne de la qualité des produits nationaux et de l’ambition de s’ouvrir aux marchés africains et internationaux.

Un partenariat stratégique pour l’avenir

La collaboration entre « Stellantis Algérie » et « Fabcom » vise à renforcer les exportations hors hydrocarbures, en mettant l’accent sur la qualité et l’innovation des produits algériens.

Mohamed Slim Ramdani, directeur général de Stellantis Algérie, ambitionne de développer un écosystème industriel automobile compétitif, capable de s’imposer sur les marchés africains et internationaux.

Cette stratégie s’inscrit dans une vision à long terme, avec des perspectives d’expansion vers d’autres marchés africains et européens.

L’objectif est de positionner l’Algérie comme un acteur clé dans l’industrie automobile, en diversifiant ses partenariats et en augmentant sa présence à l’échelle mondiale.

Expertise locale et innovation en Algérie

Khaled Attia, directeur exécutif de Fabcom, a souligné l’importance de l’expertise locale dans la fabrication des batteries, entièrement réalisée par des compétences algériennes.

Lors de la visite de l’unité de production, les participants ont pu découvrir les différentes étapes de fabrication, témoignant de la qualité et du savoir-faire national.

La conférence de presse qui a suivi a mis en lumière les capacités des entreprises algériennes dans la fabrication et l’exportation.

Elle a également souligné les atouts de la sous-traitance industrielle et les perspectives prometteuses pour la commercialisation des produits algériens sur les marchés internationaux.