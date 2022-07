L’Algérie est-elle le pays le plus stressant d’Afrique ? Découvrez ce que les médias en disent

Selon une étude faite récemment sur les conditions de vie dans différents pays africains, les chiffres ont montré qu’ Alger est l’une des villes plus ou moins stressantes. Selon la marque allemande CBD-VAAY, ces études sont liées à différents facteurs. Dans cet article, décortiquons cela en détail !

Une étude menée dans toutes les villes de la planète

Dernièrement, on vient publier le rapport de la marque allemande de boissons et bien-être CBD VAAY. Cette étude a été menée sur les 100 plus grandes villes du monde.

Afin de mesurer l’indice du niveau de stress, les statistiques sont basées sur différents facteurs structurels et environnementaux.

Cette indexation s’intitule les villes les plus et les moins stressantes de monde. Parmi les 15 critères que l’étude a considérés, il y a l’environnement politique, social, pollution, chômage, financier et la commodité, ainsi que l’accès soin, la santé mentale et le bien-être.

L’Alger déteint la 6e place des villes africaines les plus stressantes

D’après les résultats selon ces indices, l’étude a montré que Lagos, au Nigéria est la ville la plus stressante de tout le territoire africain. Au niveau mondial, c’est la ville indienne de Mumbai qui est classée à la première place.

Dans la même indexation, on peut noter que la surpopulation est la principale cause de stress dans les villes africaines. Après Lagos, Le Caire en Égypte est à la seconde position dans ce classement. Puis, il y a les villes de Dakar au Sénégal et Casablanca au Maroc. La liste comprend également les mégalopoles africaines, comme Nairobi, Kenya et Johannesburg en Afrique du Sud.

Notons que notre capitale Alger n’est toutefois pas très loin des villes les plus stressantes en Afrique. En effet, on se positionne au 6e rang dans cette indexation de la marque allemande.