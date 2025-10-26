L’Algérie et les États-Unis esquissent une alliance inédite pour révolutionner la santé publique

Le ministre de la Santé algérien, Mohamed Sedik Aït Messoudane, et l’ambassadrice des États-Unis en Algérie, Elizabeth Moore Aubin, ont récemment discuté du renforcement de la coopération sanitaire entre les deux nations.

Rencontre historique pour une coopération sanitaire renforcée

Une rencontre d'importance s'est tenue hier entre le ministre de la Santé algérien, Mohamed Sedik Aït Messoudane, et l'ambassadrice des États-Unis en Algérie, Elizabeth Moore Aubin.

Cette réunion, organisée au siège du ministère de la Santé à Alger, avait pour objectif principal de discuter des moyens de renforcer la coopération sanitaire entre les deux nations.



Les discussions ont porté sur plusieurs domaines stratégiques, notamment l’industrie pharmaceutique et la lutte contre les maladies infectieuses.

L’ambassadrice américaine a exprimé la volonté de son pays d’intensifier les échanges dans le secteur pharmaceutique et a salué les efforts de l’Algérie en matière de prévention sanitaire.

Focus sur l’industrie pharmaceutique et la lutte contre les maladies infectieuses

Lors de cette rencontre, un accent particulier a été mis sur l’industrie pharmaceutique et la prévention des maladies infectieuses.

L’échange d’expertise avec les États-Unis peut considérablement améliorer notre capacité à anticiper et gérer les crises sanitaires.

Chabane, 35 ans, médecin infectiologue

Ces domaines ont été identifiés comme des axes stratégiques pour renforcer la coopération entre les deux pays.

Elizabeth Moore Aubin, l’ambassadrice américaine, a exprimé le désir des États-Unis d’accroître les échanges avec l’Algérie dans le secteur pharmaceutique, soulignant ainsi l’importance de ce domaine dans les relations bilatérales.

Vers une nouvelle ère de la santé publique en Algérie !

Le ministre de la Santé a mis en lumière les principes fondamentaux du système de santé algérien, à savoir la gratuité des soins et l’égalité d’accès aux services sanitaires.

Il a également souligné les réformes en cours pour améliorer la qualité des soins, notamment par le biais de la numérisation et de l’introduction du dossier électronique du patient.

Il a insisté sur le rôle crucial du secteur privé dans le renforcement du système de santé national. Par ailleurs, l’ambassadrice américaine a réaffirmé l’engagement des États-Unis à soutenir les efforts algériens dans le développement du système de santé et la prévention des maladies.