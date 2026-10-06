L’Algérie et l’Espagne s’unissent pour dynamiser la filière des viandes rouges avec deux nouveaux accords

À Alger, des accords de coopération ont été signés entre des organismes algériens et espagnols pour dynamiser le secteur des viandes rouges.

Ce partenariat stratégique vise à moderniser les infrastructures, améliorer les races animales et renforcer les échanges commerciaux, tout en préparant le marché pour le mois de Ramadhan.

Accords de coopération : une nouvelle ère pour la filière des viandes rouges

Deux accords de coopération ont été signés à Alger entre des organismes algériens et espagnols, marquant un tournant pour le secteur des viandes rouges.

⭕️ الجزائر وإسبانيا توقعان اتفاقيتي تعاون لتعزيز قطاع اللحوم الحمراء ⭕️ تم, اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة, التوقيع على اتفاقيتي تعاون في شعبة اللحوم الحمراء بين هيئات جزائرية 🇩🇿 واسبانية 🇪🇸على هامش لقاء ثنائي نظم تحت شعار « توحيد الأسواق , تدعيم القطاع ». ⭕️ ووقعت على الاتفاق الأول كل من الشركة الجزائرية للحوم الحمراء ( #ألفيار) والمنظمتان المهنيتان الاسبانيتان « انتروفيتش » و « بروفاكونو », فيما وقعت على الاتفاق الثاني نفس المنظمتان الاسبانيتان والنقابة الوطنية لمستوردي #اللحوم_الحمراء ⭕️ أكد الناطق باسم النقابة الوطنية لمستوردي اللحوم الحمراء, سفيان باحبو, أن التحضيرات لشهر رمضان قد بدأت قبل حوالي ستة اشهر, مضيفا أنه « سيتم استيراد جميع الكميات الضرورية « لتجنب كل ندرة في التموين « . ⭕️ أعرب #سفير_اسبانيا 🇪🇸في الجزائر 🇩🇿راميرو فرنانديز باشيير, عن رغبة بلاده بصفتها الممون الرئيسي #للجزائر 🇩🇿باللحوم الحمراء, في تجاوز مرحلة التبادلات التجارية لتطوير تعاون ثنائي مستدام في قطاع تربية الماشية. — بوابة الجزائر مباشر (@AlgeriaGatePlus) October 5, 2026



Le premier accord unit l’Algérienne des viandes rouges (ALVIAR) avec INTEROVIC et PROVACUNO, tandis que le second inclut le Syndicat national des importateurs de viandes rouges. Ces partenariats visent à renforcer le secteur par l’échange d’informations et d’expériences.

Les accords prévoient également l’amélioration des races animales et une coopération logistique accrue. Cette collaboration promet de moderniser les infrastructures et de développer l’élevage intensif, notamment dans le sud de l’Algérie.

Préparatifs pour le mois de Ramadhan : garantir l’approvisionnement en viandes rouges

Le groupe AGROLOG, en coordination avec le ministère du Commerce, a mis en place des mesures pour répondre à la demande accrue de viandes rouges durant le mois de Ramadhan.

Ces préparatifs, initiés six mois à l’avance, visent à éviter toute rupture d’approvisionnement. Le partenariat avec les opérateurs espagnols joue un rôle clé, facilitant l’importation des quantités nécessaires et l’implantation de technologies modernes en Algérie.

Cette coopération s’inscrit dans le cadre des accords bilatéraux, renforçant les liens entre l’Algérie et l’Espagne. Elle contribue à moderniser les abattoirs et à développer l’élevage intensif, notamment dans le sud du pays. Ces efforts conjoints assurent une disponibilité continue des viandes rouges, répondant ainsi aux besoins des consommateurs durant cette période cruciale.

Une coopération prometteuse pour l’avenir

L’engagement de l’Espagne, exprimé par son ambassadeur, souligne l’importance de l’Algérie comme première destination hors Union européenne pour les exportations espagnoles de viande bovine.

Cette relation privilégiée ouvre la voie à des partenariats stratégiques, allant au-delà des simples échanges commerciaux.

Les opportunités de modernisation sont nombreuses, notamment dans la mise à niveau des abattoirs et le développement de l’élevage intensif dans le sud de l’Algérie.

Grâce aux technologies et au savoir-faire espagnols, ces initiatives promettent de dynamiser le secteur, renforçant ainsi la coopération bilatérale durable entre les deux pays.