L’Algérie et l’UE se retrouvent à Alger pour une réunion énergétique de haut niveau, un rendez-vous annuel incontournable

La 6e réunion annuelle du dialogue énergétique entre l’Algérie et l’Union européenne se prépare à Alger.

Coprésidée par des figures clés du secteur énergétique, cette rencontre vise à évaluer et développer la coopération dans ce domaine, abordant des sujets tels que l’approvisionnement en gaz naturel, les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique.

6e édition du dialogue énergétique Algérie-UE : un rendez-vous de haut niveau à Alger

La capitale algérienne, Alger, accueillera la 6e édition annuelle du dialogue énergétique entre l’Algérie et l’Union européenne (UE).

🔴الاجتماع السنوي السادس رفيع المستوى لحوار الطاقة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي.

📌سيترأس كل من وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم السيد محمد عرقاب، ووزير الطاقة والطاقات المتجددة، السيد مراد عجال، والمفوض الأوروبي المكلف بالطاقة والسكن، السيد دان يورغنسن، الاجتماع السنوي…



Cette rencontre de haut niveau vise à évaluer et développer la coopération dans le secteur énergétique entre les deux parties.

Le ministre d’Etat, ministre des Hydrocarbures et des Mines, Mohamed Arkab, le ministre de l’Energie et des Energies renouvelables, Mourad Adjal, et le commissaire européen à l’Energie et au Logement, Dan Jorgensen, seront à la tête de cette réunion.

Leur objectif sera d’examiner les questions d’intérêt commun et d’évaluer les progrès réalisés en matière de coopération énergétique.

Quels enjeux pour le développement de la coopération énergétique ?

L’objectif principal de cette réunion est d’évaluer l’état actuel de la coopération énergétique entre l’Algérie et l’UE, tout en explorant les possibilités de son expansion.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre des mécanismes de dialogue mis en place par le partenariat stratégique entre les deux entités dans le domaine de l’énergie.

Ce dialogue vise à aborder toutes les questions d’intérêt commun et à mesurer les avancées réalisées depuis la dernière rencontre.

Il permettra également d’examiner des sujets clés tels que l’approvisionnement en gaz naturel de l’Europe, le raccordement électrique, les énergies renouvelables, le développement de l’hydrogène et l’efficacité énergétique.

Des sujets brûlants au cœur des discussions !

Les discussions porteront sur des enjeux majeurs tels que l’approvisionnement de l’Europe en gaz naturel, le raccordement électrique, les énergies renouvelables, le développement de l’hydrogène et l’efficacité énergétique. Ces thématiques sont cruciales pour la coopération énergétique entre l’Algérie et l’UE.

Cette réunion s’inscrit dans le cadre du mémorandum d’entente sur le partenariat stratégique entre l’Algérie et l’UE dans le domaine de l’énergie, signé à Alger en 2013.

Ce partenariat vise à développer et à renforcer les relations dans le domaine de l’énergie, tout en respectant l’équilibre des intérêts entre les deux parties.