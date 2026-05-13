L’Algérie face au hantavirus : ce que révèle le ministère de la Santé sur les risques réels

L’Organisation mondiale de la Santé a récemment émis une alerte concernant un foyer d’infection par le Hantavirus sur un navire de croisière.

En réponse, les autorités algériennes ont renforcé la vigilance sanitaire, tout en soulignant que le risque pour le pays reste faible. Découvrez les mesures préventives mises en place.

Alerte de l’OMS : une menace réelle pour l’Algérie ?

L’Organisation mondiale de la Santé a récemment émis une alerte concernant un foyer d’infection par le Hantavirus sur un navire de croisière étranger.

Bien que le risque pour l’Algérie soit jugé faible, cette alerte a retenu l’attention des autorités sanitaires du pays. En réponse, elles ont activé un dispositif de veille pour surveiller la situation de près.

Les autorités algériennes, en coordination avec les instances internationales, ont pris des mesures préventives pour anticiper toute menace potentielle.

Cette vigilance accrue vise à protéger la santé publique, malgré l’absence de lien direct entre le foyer d’infection et le territoire national.

Création d’une commission centrale spécialisée

Pour garantir une préparation optimale face au Hantavirus, le ministère de la Santé a mis en place une commission centrale spécialisée.

Cette entité est chargée de déployer des mesures préventives et anticipatives rigoureuses. En parallèle, un suivi épidémiologique continu est assuré pour surveiller l’évolution de la situation.

La vigilance sanitaire a été renforcée aux points d’entrée et sur l’ensemble du territoire national. Les autorités insistent sur l’importance de respecter les consignes d’hygiène et de se référer uniquement aux sources officielles pour toute information concernant le virus.

Restez vigilants, mais pas de panique !

Les autorités algériennes rassurent : aucune situation alarmante n’est à signaler dans le pays, le risque étant minimal sans lien épidémiologique direct.

Il est essentiel de respecter les gestes de prévention, notamment éviter le contact avec les rongeurs et maintenir la propreté des espaces.

Le port de masques et de gants est recommandé lors de l’entretien d’espaces potentiellement exposés.

Par ailleurs, il est crucial de lutter contre les fausses informations. Les citoyens sont encouragés à se référer uniquement aux sources officielles pour toute mise à jour concernant la situation sanitaire.