L’Algérie fait sensation à Barcelone avec ses produits du terroir au Salon international Alimentaria

L’Algérie marque sa présence au Salon international de l’alimentation « Alimentaria 2026 » à Barcelone, avec un pavillon spécial orchestré par le ministère du Commerce extérieur et de la Promotion des exportations.

Cette participation vise à valoriser les produits algériens et à explorer de nouvelles opportunités d’affaires dans le secteur agroalimentaire.

L’algérie brille à Barcelone : une présence remarquée au Salon Alimentaria 2026

Le Salon international de l’alimentation « Alimentaria 2026 » a ouvert ses portes à Barcelone, avec une participation notable de l’Algérie.

Le pays se distingue par un pavillon spécial orchestré par le ministère du Commerce extérieur et de la Promotion des exportations.

بالصور.. الجزائر تبرز منتجاتها في صالون Alimentaria 2026 ببرشلونة لتعزيز الصادرات خارج المحروقات#الأيام_نيوز pic.twitter.com/r7zgTASyfe — Elayem News – الأيام نيوز (@elayemnews) March 23, 2026



Plusieurs acteurs économiques algériens, principalement dans les domaines de l’agriculture et de l’agroalimentaire, contribuent à cette présence.

Cette participation vise à mettre en avant la qualité et la diversité des produits algériens sur la scène internationale.

Quels sont les objectifs de l’Algérie pour ce salon international ?

L’Algérie vise à valoriser la qualité et la diversité de ses produits lors de ce salon. Le pays souhaite mettre en lumière ses capacités d’exportation, notamment dans les secteurs de l’agriculture et de l’agroalimentaire.

En outre, l’Algérie cherche à explorer de nouvelles opportunités de partenariat et d’investissement.

L’objectif est de renforcer la présence des produits algériens sur les marchés internationaux et d’accroître leur compétitivité.

Le salon Alimentaria 2026 : une opportunité pour l’Algérie

Le Salon Alimentaria 2026 est une occasion précieuse pour l’Algérie de promouvoir ses exportations hors hydrocarbures.



Il offre un espace propice à la mise en relation des opérateurs économiques algériens avec leurs homologues internationaux.

Cette participation s’inscrit dans une démarche proactive visant à accompagner les entreprises algériennes vers l’accès aux marchés étrangers, renforçant ainsi la compétitivité des produits algériens à l’international.