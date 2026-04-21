L’Algérie fait sensation avec son plat de poulet classé parmi les 50 meilleurs au monde

La gastronomie algérienne, riche de ses influences berbères, ottomanes, arabes et méditerranéennes, se distingue une fois de plus sur la scène internationale. Le Tajine Zitoune, plat traditionnel algérien, a été classé parmi les 50 meilleurs plats de poulet du monde par TasteAtlas, une encyclopédie gastronomique en ligne.

L’Algérie fait sensation dans la gastronomie mondiale

La cuisine algérienne s’impose une fois de plus sur la scène internationale. Le couscous, ambassadeur incontesté du pays, n’est pas le seul à être reconnu. En effet, TasteAtlas, véritable encyclopédie en ligne pour les gourmets, a récemment classé le Tajine Zitoune parmi les 50 meilleurs plats de poulet au monde.

Ce plat traditionnel algérien, apprécié pour son équilibre gustatif, se hisse à la 45ème position du classement. Une reconnaissance qui souligne l’excellence et la diversité de la gastronomie algérienne, fusion d’influences berbères, ottomanes, arabes et méditerranéennes.

Qu’est-ce qui fait du Tajine Zitoune un plat si spécial ?

Le Tajine Zitoune, loin des ragoûts trop pimentés, offre une expérience gustative unique. Sa saveur provient de sa cuisson lente et traditionnelle dans un plat en terre cuite, mettant en valeur les olives et les carottes qui le composent.



Ce plat emblématique reflète la richesse de la cuisine algérienne, mélange d’influences berbères, ottomanes, arabes et méditerranéennes. Il a su séduire les gourmets du monde entier, obtenant une note de 4,1/5 sur la plateforme TasteAtlas, confirmant ainsi son statut de joyau culinaire.

Comment se positionne le Tajine Zitoune face à d’autres plats de volaille mondialement reconnus ?

Le Tajine Zitoune rivalise avec des plats de volaille renommés tels que le Chikin sud-coréen, le Pollo a la Brasa péruvien, l’Inasal na Manok philippin, le Piliç Topkapı turc et le Chicken Karahi pakistanais. Ces plats illustrent la diversité des techniques de cuisson et des traditions culinaires mondiales, comme le souligne le classement de TasteAtlas.

D’autres plats du Maghreb figurent également dans ce classement, notamment la Rfissa marocaine et le classique Tajine de poulet, témoignant de la richesse de la gastronomie de cette région.