L’Algérie fait sensation en participant au prestigieux salon TTG Travel Experience en Italie, une première qui étonne tous les observateurs

L’Algérie fait sensation en marquant sa première participation au prestigieux salon international du tourisme « TTG Travel Experience » à Rimini, en Italie. Cette initiative audacieuse, orchestrée par l’Office National du Tourisme (ONT), vise à promouvoir les richesses culturelles et touristiques algériennes sur la scène internationale.

Un événement majeur qui suscite l’étonnement et l’intérêt des observateurs. Découvrez comment l’Algérie compte séduire le marché européen lors de ce rendez-vous incontournable du tourisme.

L’Algérie fait ses premiers pas au salon TTG Travel Experience

Pour la première fois, l’Algérie marque sa présence au Salon international du tourisme « TTG Travel Experience » qui se tient à Rimini, en Italie. Cette initiative s’inscrit dans le cadre des efforts déployés par le ministère pour faire de l’Algérie une destination touristique prisée sur les scènes régionale et internationale.

Le secteur touristique algérien sera représenté par l’Office national du tourisme (ONT) lors de cet événement majeur. L’objectif est de mettre en avant les richesses culturelles et touristiques de l’Algérie et d’encourager les opportunités de coopération avec les acteurs internationaux du tourisme.

Objectifs de l’Algérie pour le salon

L’Algérie vise à promouvoir ses atouts touristiques et culturels variés lors de ce salon. Elle souhaite mettre en lumière la diversité de ses offres touristiques, allant des paysages sahariens aux sites archéologiques romains.

La participation de l’Algérie à ce salon est une belle opportunité de montrer une autre facette du pays. Nos clients sont de plus en plus curieux de découvrir des destinations authentiques et préservées. Nadia, 35 ans, agente de voyages

Par ailleurs, l’Algérie cherche à renforcer les opportunités de coopération avec les opérateurs internationaux, notamment sur le marché européen. Ce salon, organisé par Italian Exhibition Group, est une plateforme idéale pour atteindre cet objectif, étant donné son statut de rendez-vous professionnel majeur du tourisme en Italie.

Un stand algérien riche en découvertes !

L’ONT a préparé un stand exceptionnel pour ce salon, mettant en avant l’authenticité culturelle et historique de l’Algérie à travers des supports promotionnels variés. Les visiteurs pourront découvrir la richesse du patrimoine algérien grâce à des brochures, des films et des visites virtuelles en 3D de destinations touristiques emblématiques.

Nous voulons montrer que l’Algérie est bien plus qu’une destination saharienne. Notre patrimoine archéologique et notre culture sont des atouts majeurs pour attirer les touristes européens en quête d’authenticité. Karim, 42 ans, représentant de l’ONT

Un espace dédié au tourisme archéologique permettra de mettre en lumière les sites romains d’Algérie. En plus de l’ONT, d’autres opérateurs touristiques, des artisans et un groupe musical seront présents pour animer le stand et offrir aux visiteurs une expérience immersive et enrichissante.