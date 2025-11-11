L’Algérie fait un bond vers l’énergie verte en s’alliant à la Chine : 1,4 gigawatt de panneaux solaires atteints en moins d’un an

L’Algérie a connu une forte augmentation des importations de panneaux solaires chinois en 2025, atteignant une puissance totale de 1,4 gigawatt.

Explosion des importations de panneaux solaires chinois en Algérie

L’Algérie a connu une augmentation spectaculaire des importations de panneaux solaires chinois au cours des neuf premiers mois de 2025, avec une puissance totale atteignant 1,4 gigawatt.

Cette hausse est d’autant plus remarquable lorsqu’on la compare à la même période en 2024, où le volume importé n’était que de 20 mégawatts.

“Nous n’avions jamais vu un tel rythme de déploiement. Les projets solaires sont enfin concrets, et les importations massives de 2025 montrent que l’Algérie prend au sérieux la transition énergétique.”

Yacine, 42 ans, ingénieur en énergie renouvelable

Les données montrent que les mois de janvier et septembre 2025 ont été particulièrement actifs en termes d’importation, reflétant l’intensification des efforts du pays pour développer son secteur des énergies renouvelables.

INDUSTRY | Les importations algériennes de panneaux solaires, principalement en provenance de Chine, ont atteint un niveau record au 1er semestre 2025. – Selon la plateforme spécialisée Attaqa, 850MW de capacité ont été importés entre janvier & juin, contre 380MW sur toute la… pic.twitter.com/clUHcBP2dF — Algeria Project (@Algeria3New) August 10, 2025

Quels sont les projets derrière cette hausse d’importation ?

Cette augmentation des importations est liée à la mise en œuvre de plusieurs projets de centrales solaires à travers l’Algérie.

En effet, depuis l’année précédente, le pays a lancé une série d’initiatives pour augmenter sa capacité de production d’énergie renouvelable.

Le groupe Sonelgaz joue un rôle clé dans cette transition énergétique.

En 2024, il a signé plusieurs contrats pour la construction de vingt centrales solaires, avec pour objectif d’installer 3 gigawatts de capacités renouvelables.

🇩🇿| L’#Algérie va se doter prochainement d’un vaste parc solaire photovoltaïque d’une capacité de 220 mégawatts, au niveau de la wilaya de #Béchar. Le parc s’étend sur 160 hectars et comptera plus de 130000 panneaux solaires. Le gouvernement algérien vise à réduire sa dépendance… pic.twitter.com/d9BaiGNL6k — The Algerian Post (@TheAlgiersPost) April 3, 2025

Ces projets ambitieux expliquent en partie la forte demande en panneaux solaires.

Vers une diversification des sources de production électrique en Algérie !

L’Algérie vise à diversifier ses sources d’énergie et à réduire sa dépendance au gaz naturel.

Cette stratégie s’inscrit dans un objectif plus large d’accroître la capacité de production issue des énergies renouvelables.

En effet, le pays ambitionne d’atteindre 15 gigawatts de production d’électricité à partir de ces sources d’ici 2035, une augmentation significative par rapport aux 601 mégawatts produits en 2024.

15 GW Objectif 2035 Capacité de production d’électricité à partir d’énergies renouvelables visée par l’Algérie.

Cette transition énergétique représente un défi majeur pour l’Algérie, mais aussi une opportunité de développement durable.