Face à l’augmentation rapide des maladies cardiovasculaires en Algérie, responsables de 36% des décès prématurés, le dépistage précoce et la prise en charge des patients deviennent des défis majeurs pour les autorités sanitaires. Les nouvelles avancées médicamenteuses offrent une lueur d’espoir, mais leur coût pèse lourdement sur le budget national.

Découvrez comment les laboratoires pharmaceutiques s’engagent dans cette lutte, en investissant massivement pour garantir un accès plus équitable aux soins.

L’insuffisance cardiaque et rénale en Algérie : un fléau grandissant ?

En Algérie, l’insuffisance cardiaque est une pathologie en pleine expansion, touchant près d’un million de personnes. Les maladies cardiovasculaires sont à l’origine de 36% des décès prématurés, un taux plus élevé que ceux liés au cancer ou aux maladies infectieuses. Cette situation alarmante met en lumière l’urgence d’une approche thérapeutique innovante pour protéger le cœur et retarder le recours à la dialyse.

De plus, environ 30% des patients atteints d’insuffisance cardiaque développent une insuffisance rénale en quelques années. Ce double fardeau sanitaire représente un défi majeur pour les autorités sanitaires algériennes, qui doivent faire face à une augmentation rapide des facteurs de risque.

Les nouveaux traitements prometteurs : une lueur d’espoir pour les patients algériens !

Face à cette situation préoccupante, des avancées médicales offrent un nouvel espoir. Les nouvelles classes de médicaments, tels que les ISGLT2 ou GLP1, apportent une protection rénale significative. Ces traitements innovants permettent de diminuer considérablement le recours à la dialyse chez les patients diabétiques ou hypertendus.

Cependant, le coût de ces traitements pèse sur le budget national. Le traitement médicamenteux annuel oscille entre 35 000 et 70 000 dinars par patient, tandis qu’une année de dialyse atteint 2 millions de dinars. Malgré ce coût élevé, ces nouvelles thérapies représentent une avancée majeure dans la lutte contre l’insuffisance cardiaque en Algérie.

Vers une approche intégrée du syndrome cardio-rénal et une production locale de médicaments

Les spécialistes recommandent une prise en charge globale du syndrome cardio-rénal, axée sur la prévention et l’anticipation. Cette stratégie vise à alléger le fardeau financier de l’État tout en améliorant la qualité des soins. Parallèlement, les laboratoires pharmaceutiques intensifient leurs investissements en Algérie pour soutenir la politique nationale de réduction de la facture d’importation.

AstraZeneca produit désormais localement des molécules innovantes pour les maladies chroniques. De son côté, le laboratoire El Kendi produit plus de 100 millions d’unités par an, dont une large part est dédiée à la cardiologie. Ces initiatives visent à garantir un accès équitable aux soins pour tous les citoyens algériens.