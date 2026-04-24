L’Algérie fait un pas de géant en éradiquant une maladie transmissible, l’OMS salue ce triomphe historique

L’Algérie vient de franchir une étape majeure dans la lutte contre les maladies transmissibles. L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a confirmé l’élimination du trachome, principale cause infectieuse de cécité, en tant que problème de santé publique dans le pays.

Cette avancée met en lumière l’efficacité des politiques de prévention mises en place et renforce la position de l’Algérie sur la scène sanitaire internationale.

Une reconnaissance officielle après des années d’efforts

Le 17 avril 2026 marque un tournant important : l’OMS a officiellement reconnu l’éradication du trachome sur le territoire algérien. Ce résultat est le fruit d’efforts soutenus et d’investissements stratégiques de l’État.

 

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Il s’agit de la quatrième maladie transmissible éliminée dans le pays, illustrant les progrès réalisés en matière de santé publique.

Le trachome, un enjeu mondial toujours présent

Malgré cette réussite, le trachome reste une maladie préoccupante à l’échelle mondiale. Provoquée par la bactérie Chlamydia trachomatis, elle demeure une cause majeure de cécité dans plusieurs régions du monde.

Sa lutte repose notamment sur l’amélioration des conditions d’hygiène et l’accès à l’eau potable, soulignant l’importance d’une approche globale et coordonnée.

Une réussite saluée au niveau international

Le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l’OMS, ainsi que le Pr Mohamed Seddik Aït Messaoudene, ont salué cet accomplissement. Cette certification atteste du respect des standards internationaux en matière de santé et de conditions de vie.

L’Algérie entend désormais préserver ces acquis afin de protéger durablement sa population contre les maladies évitables.

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Écrit par Melissa C.

Titulaire d’un diplôme en sciences de la communication et des médias, Melissa C. s’est orientée vers le journalisme avec un intérêt particulier pour les thématiques liées à la santé publique et au bien-être. Elle s’attache à traiter ces sujets avec rigueur et clarté, en s’appuyant sur des sources fiables et des données vérifiées. À travers ses articles, elle vise à informer et à sensibiliser le public aux enjeux sanitaires en Algérie et à l’international.