L’Algérie fait une percée paléontologique avec la découverte d’un reptile marin datant de 90 millions d’années

Une découverte paléontologique majeure a été réalisée en Algérie par le Dr Mohammed Nadir Naimi et son équipe : les premiers restes fossiles de plésiosaure du pays, datant d’une période peu documentée du Crétacé.

Cette trouvaille, qui comble une lacune importante dans le registre fossile algérien, pourrait révolutionner notre compréhension des écosystèmes marins de l’époque.

Une percée paléontologique majeure en Algérie : la découverte du premier plésiosaure

Le patrimoine paléontologique algérien s’enrichit d’une découverte scientifique majeure. Le Dr Mohammed Nadir Naimi, de l’Université des sciences et de la technologie Houari Boumédiène, et son équipe ont révélé l’existence des premiers restes fossiles de plésiosaure en Algérie.

Cette trouvaille, qui marque un tournant dans la compréhension de l’histoire géologique et biologique du pays, a été réalisée à Djebel Essen, situé dans la wilaya de Tébessa, au nord-est de l’Algérie.

Le fossile découvert remonte au Coniacien supérieur, une période du Crétacé datant de 88 à 87 millions d’années.

Cette époque est encore peu documentée à l’échelle mondiale pour les reptiles marins, ce qui confère à cette découverte une valeur scientifique particulière.

Les détails de cette trouvaille ont été partagés par un site britannique spécialisé dans l’actualité scientifique le 25 février 2026.

Pourquoi cette découverte est-elle si importante pour la science ?

La période du Coniacien supérieur, à laquelle appartient le fossile, est une époque du Crétacé encore peu documentée en ce qui concerne les reptiles marins.

Cette trouvaille apporte donc des informations précieuses pour combler ce manque de connaissances et enrichit considérablement notre compréhension de l’histoire biologique de cette période.

L’identification précise à partir d’un seul centrum est un défi, mais le Dr Naimi attribue ce fossile au groupe des Plesiosauria grâce à des comparaisons anatomiques avec d’autres plésiosaures connus.

Cette attribution, bien que prudente, ouvre de nouvelles perspectives pour la recherche sur ces créatures fascinantes.

Quelles sont les implications de cette découverte pour la paléobiologie algérienne et mondiale ?

Cette découverte comble une lacune majeure dans le registre fossile du Crétacé algérien, jusqu’alors dominé par des restes de dinosaures, serpents, tortues et crocodiliens.

L’identification de ce reptile marin enrichit considérablement les données mondiales sur les reptiles marins du Coniacien, une période encore mal connue.

En outre, cette trouvaille stimule de nouvelles campagnes de prospection dans la région de Tébessa.

L’objectif est d’identifier d’autres sites susceptibles de livrer des éléments fossiles plus complets, permettant ainsi d’étudier les variations géologiques favorables à la fossilisation et d’offrir une vision plus précise des écosystèmes marins de l’Afrique du Nord il y a près de 90 millions d’années.