L’Algérie grimpe dans le classement mondial du tourisme, un signe d’espoir pour l’avenir

L’Algérie se distingue par une progression notable dans le Travel & Tourism Development Index, grimpant de cinq places depuis 2019.

Avec un score de 3,52 sur 7 en 2026, le pays montre des avancées significatives, bien que restant derrière ses voisins régionaux, le Maroc et la Tunisie.

L’Algérie gagne cinq places dans le classement touristique mondial

En 2026, l’Algérie a amélioré son classement dans le Travel & Tourism Development Index (TTDI) du Forum économique mondial, atteignant la 89e place sur 110 économies.

Ce progrès de cinq places par rapport à 2019 reflète les efforts du pays pour renforcer son secteur touristique. Avec un score global de 3,52 sur 7, l’Algérie montre une évolution positive dans le développement de son tourisme.

La méthodologie révisée du TTDI a permis de recalculer les données de 2019, 2021 et 2024, assurant une comparaison cohérente dans le temps. Cette approche met en lumière les progrès constants de l’Algérie dans ce domaine.

L’Algérie reste derrière le Maroc et la Tunisie

Malgré ses progrès, l’Algérie se classe derrière le Maroc et la Tunisie dans le classement 2026. Le Maroc, en 70e position, a connu une forte progression, gagnant 14 places depuis 2019 grâce à une augmentation de 5,5 % de son score depuis 2024.

Cette dynamique positive reflète les efforts du royaume pour améliorer ses infrastructures touristiques et son attractivité.

La Tunisie, bien qu’en léger recul depuis 2024, se maintient à la 82e place. Son score a légèrement progressé de 1,1 % depuis 2019, montrant une stabilité relative malgré les défis rencontrés. L’Algérie, à la 89e place, continue de réduire l’écart avec ses voisins.

Un avenir prometteur pour le tourisme algérien

Entre 2024 et 2026, l’Algérie a progressé de quatre places dans le TTDI, avec une augmentation de son score de 3,6 %.

Cet indice évalue les conditions favorisant un développement touristique durable et résilient, en s’appuyant sur 17 piliers répartis en cinq dimensions, telles que l’environnement des affaires, la sécurité, la santé, les infrastructures numériques, et les ressources culturelles.

À l’échelle mondiale, 92 % des économies ont amélioré leur score, avec des avancées notables dans les attractions culturelles, les infrastructures touristiques, et la connectivité aérienne. Ces progrès soulignent le potentiel de l’Algérie à renforcer son secteur touristique et à attirer davantage de visiteurs.