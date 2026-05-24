L’Algérie investit massivement dans le tourisme, un souffle nouveau pour l’économie locale

L’Algérie connaît une dynamique sans précédent dans le secteur touristique, avec l’enregistrement de 280 nouveaux projets d’investissement depuis l’entrée en vigueur du nouveau cadre juridique.

Ces initiatives, soutenues par des réformes législatives et une coordination renforcée, promettent de transformer le paysage économique et de créer des milliers d’emplois.

Projets d’investissement touristique : un nouveau souffle pour l’Algérie

Depuis l’entrée en vigueur du nouveau dispositif juridique, l’Algérie a enregistré 280 nouveaux projets d’investissement dans le secteur touristique, représentant un volume d’investissement de plus de 257 milliards de dinars.

🛑 المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار عمر ركاش خلال يوم إعلامي حول دور التلفزيون الجزائري 🇩🇿في الترويج للجزائر كوجهة سياحية مميزة: الوكالة سجلت منذ الفاتح نوفمبر 2022 إلى غاية 15 ماي 2026، ما مجموعه 280 مشروعاً استثمارياً في قطاع السياحة، بقيمة استثمارات مصرح بها… pic.twitter.com/dHiLcJGKav — بوابة الجزائر – Algeria Gate (@algatedz) May 23, 2026



Ces initiatives promettent de dynamiser l’économie locale en créant plus de 17 000 emplois directs et indirects liés à l’activité touristique.

Ces projets, soutenus par l’Agence algérienne de promotion de l’investissement, visent à renforcer l’attractivité du pays en tant que destination touristique.

Ils s’inscrivent dans une stratégie globale de développement économique, favorisant la diversification au-delà des hydrocarbures.

Coordination pour le développement touristique en Algérie

L’Agence algérienne de promotion de l’investissement (AAPI) collabore étroitement avec le ministère de tutelle et les autorités locales pour optimiser la réalisation des projets touristiques.

Cette synergie vise à mobiliser le foncier et à clarifier les opportunités pour les investisseurs, facilitant ainsi l’implantation de projets à travers les différentes wilayas du pays.

Parallèlement, une plateforme numérique pour les investisseurs est en cours d’activation dans le cadre du nouveau guichet unique.

Cette initiative, prévue dans plusieurs wilayas, dont Mostaganem et Alger, vise à simplifier les démarches administratives et à encourager l’investissement dans le secteur touristique.

Réformes législatives et promotion du tourisme en Algérie

Le secteur touristique en Algérie est reconnu comme un moteur essentiel du développement économique, contribuant à la création de richesse et d’emplois.

La loi 22-18 de 2022 a instauré un cadre juridique favorable à l’investissement, renforçant l’attractivité du pays pour les investisseurs. Ces réformes visent à dynamiser les chaînes de valeur, de la construction aux services touristiques.

Une journée d’étude, organisée par la Télévision algérienne, a mis en lumière les potentialités du secteur.

La télévision joue un rôle crucial dans la promotion de l’Algérie comme destination touristique, attirant ainsi l’attention des investisseurs et des touristes.