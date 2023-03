L’Algérie, la prochaine destination touristique de choix des influenceurs étrangers

Le tourisme en Algérie s’est développé ces dernières années et ce phénomène devrait se poursuivre jusqu’en 2023. Cette année-là, les visiteurs étrangers qui découvriront le pays pour la première fois seront rejoints par une nombre croissant de personnalités publiques françaises et anglaises appartenant principalement au monde du Web : YouTubeurs, sportifs, influenceurs… Des photographes célèbres ont aussi tenté cette expérience, dont Eric Lafforgue qui a souligné la diversité incroyable que l’Algérie offre à ses visiteurs.

Une riche culture invitant à la découverte

L’Algérie est reconnu comme un pays riche en touristes, grâce à ses trésors culturels. Avec son histoire millénaire et sa variété des paysages, elle ne manque pas de charmer les voyageurs. Le journaliste britannique Henry Wismayer a fait part de quelques instants de son séjour en Algérie et a souligné le bon accueil des locaux et l’hospitalité algérienne.

Dans son carnet de voyage, le célèbre journaliste Henry #Wismayer, qui a écrit sur le quotidien #américain The #Washington_Post qu’il a été impressionné par la grandeur de l’#Algérie, n’a pas caché son émerveillement sur la Casbah, patrimoine mondial de l’#UNESCO depuis 1992. pic.twitter.com/kG8jRMuu0o — L’Algérie au Mozambique, Eswatini et au Malawi (@ambalgmaputo) May 6, 2022

Les points forts de l’Algérie restent encore à découvrir par les futurs visiteurs, notamment les vieilles villes oubliées, les montagnes escarpées, les sites archéologiques remarquables, les plages paradisiaques…

Un album-photo impressionnant sur le territoire DZ

Outre l’album-photo du photographe français Eric Lafforgue, le territoire algérien regorgeaient de photos tournées par Andrew Studer pour mettre en lumière le Tassili N’ajjer et ses similitudes avec la planète Mars. Ces clichés offrent à l’Algérie une image positive aux yeux des futurs visiteurs venant du monde entier.

Djanet : Tassili n’Ajjer (Algérie) 🇩🇿 Sommes-nous bien sur Terre ou sur une nouvelle exoplanète ?

L’astronaute au centre des photos de cette série c’est le photographe américain Andrew Studer, qui nous fait prendre de la hauteur sur ces espaces désertiques et surréalistes du… pic.twitter.com/Wve7macoVR — Sabrina ⵣ 🇩🇿 (@Sabrina_dz__) January 22, 2023

Les Algériens prêts à faire découvrir le pays à travers des activités variées

Les activités proposées en Algérie constituent un point essentiel pour promouvoir le tourisme. Les visiteurs auront l’occasion de profiter des différentes sorties et attractions touristiques, telles que les pistes de ski, les musées, les circuits de randonnée, le trekking, etc.

Les locaux peuvent ainsi offrir des services haut de gamme et accompagner les touristes pour explorer chaque recoin du territoire algérien et faire découvrir sa splendeur naturelle. Pour pimenter ces activités, des gastronomues réputés proposeront des produits typiques cuisinés par les meilleurs chefs pour satisfaire les gourmets.

Quel avenir pour le Tourisme en Algérie ?

Depuis plusieurs années, le secteur du tourisme s’est considérablement développé en Algérie. Grâce à la qualité des infrastructures hôtelières et à la diversité des paysages, le nombre de visiteurs étrangers a augmenté de 40 % en 2022. Ainsi, en 2023, le nombre de tourists devrait atteindre 1 million de personnes, ce qui représente près de 5 % de la population totale. Et si les tendances actuelles se poursuivaient, ces chiffres devraient doubler entre 2024 et 2027 !

Parallèlement, les autorités algériennes prennent des mesures pour stimuler le tourisme durable et responsable. Ces initiatives comprennent le développement des applications mobiles, la création des sites web, le renforcement de la protection des sites historiques et naturels, la sensibilisation à l’environnement et l’amélioration des services des guides touristiques.

Au cours des prochaines années, le nombre de visiteurs étrangers en Algérie devrait augmenter significativement. En effet, grâce à sa culture riche et diverse, à ses paysages spectaculaires et à ses efforts pour le tourisme durable et responsable, elle attirera non seulement les touristes, mais aussi des influenceurs, issus du monde du web.

L’Algérie deviendra donc bientôt une destination de choix pour les amateurs de voyages et de découvertes !

