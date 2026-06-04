L’Algérie, le Nigeria et le Niger avancent ensemble sur un projet énergétique ambitieux qui pourrait transformer la région

À Alger, une réunion cruciale a rassemblé les ministres des hydrocarbures d’Algérie, du Nigeria et du Niger pour discuter du projet de gazoduc transsaharien.

Ce projet ambitieux, visant à transporter le gaz nigérian vers l’Europe, marque une étape clé dans l’intégration économique régionale et le développement industriel africain.

Une réunion ministérielle décisive à Alger

La 5e réunion ministérielle du Comité de pilotage du projet TSGP s’est tenue à Alger, réunissant les ministres des hydrocarbures de l’Algérie, du Nigeria et du Niger.

وزير المحروقات الجزائري محمد عرقاب عقب الاجتماع الوزاري الخامس للجنة التوجيهية لمشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء: توصلنا إلى اعتماد التقرير النهائي للمشروع، ونعلن انطلاق أشغال الشطر الجزائري من أنبوب الغاز العابر للصحراء. pic.twitter.com/w26ROwlqyQ — Rt arabic – الجزائر (@rtarabicalgeria) June 3, 2026



Étaient également présents le PDG de Sonatrach, ainsi que des responsables des compagnies nigériane NNPC et nigérienne Sonidep. Cette rencontre a été cruciale pour le projet de gazoduc transsaharien.

Les discussions ont porté sur l’actualisation de l’étude de faisabilité réalisée par le cabinet international Penspen.

Le rapport final, adopté et validé, servira de base pour les prochaines étapes du projet, renforçant ainsi la coopération entre les trois pays.

Un projet d’envergure pour l’intégration régionale

Le gazoduc transsaharien, s’étendant sur plus de 4000 km, vise à transporter entre 20 et 30 milliards de mètres cubes de gaz nigérian par an vers l’Europe et d’autres marchés.

Ce projet ambitieux s’inscrit dans le cadre du Nouveau partenariat pour le développement de l’Afrique (NEPAD), cherchant à renforcer l’intégration économique régionale.

🟢الجزائر تحتضن الاجتماع الوزاري الخامس للجنة التوجيهية لمشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء (TSGP) وتعلن الانتقال إلى مرحلة جديدة من تجسيد المشروع، اتفقت الدول الثلاث على اعتماد والمصادقة على التقرير النهائي لدراسة الجدوى، كما تم الإعلان عن إطلاق أشغال إنجاز الشطر الجزائري🇩🇿🇳🇪🇳🇬. pic.twitter.com/hMf93gPGHZ — W🇦🇶🛰️ (@WBigNews) June 3, 2026



En reliant le Nigeria à l’Algérie via le Niger, le gazoduc pourrait transformer le paysage énergétique africain.

Il promet de stimuler l’industrialisation, de créer des emplois et de renforcer les liens économiques entre les pays participants, tout en répondant à la demande énergétique mondiale.

L’engagement des pays partenaires est total

Le ministre nigérian Ekperikpe Ekpo a souligné l’importance du projet TSGP pour l’industrialisation et la création d’emplois, affirmant que le Nigeria est pleinement engagé dans sa réalisation.

Lors de sa rencontre avec le président algérien Abdelmadjid Tebboune, ce dernier a réaffirmé l’importance stratégique du projet pour les trois pays et pour l’Afrique.

🛑 وزير الدولة للموارد البترولية (الغاز) لجمهورية #نيجيريا 🇳🇬 إكبيريكبي إيكبو يكشف فحوى محادثاته مع الرئيس الجزائري عبد المجيد #تبون 🇩🇿

🛑 إكبيريكبي إيكبو: تناولنا مع رئيس الجمهورية مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء والرئيس عبر عن إهتمامه الكبير بإتمام هذا المشروع وكذلك نيجيريا.… pic.twitter.com/KLnVB3UEak — بوابة الجزائر – Algeria Gate (@algatedz) June 3, 2026



Par ailleurs, le ministre nigérien Hamadou Tini a salué la qualité des relations entre l’Algérie et le Niger, mettant en avant les progrès dans le secteur des hydrocarbures.

Il a exprimé l’adhésion totale du Niger au projet, tout en remerciant l’Algérie pour son accompagnement technique.