L’Algérie mal classée en nombre d’universités en Afrique – Mais est-ce que quantité est gage de qualité ?

La présence d’université en quantité suffisante dans un pays est primordiale pour garantir le niveau d’instruction de la population. Cependant, cette quantité ne doit pas être privilégiée au dépens de la qualité de l’enseignement.

Pour les pays en développement, l’éducation est un des premiers enjeux stratégiques. C’est aussi le moyen de diminuer la fuite de cerveau et dans le même temps, donner accès aux moins fortunés l’accès à une connaissance de qualité.

L’Afrique, berceau de l’humanité, abrite plusieurs universités dont certaines sont des figures mondiales. Une récente étude a publié un classement des 10 pays africains ayant le plus d’établissements universitaires.

Découvrons ensemble la place qu’occupe l’Algérie, dans la suite de cet article.

Les universités algériennes, entre quantité et qualité

Il convient tout d’abord de dire, que la présence en quantité ne garantit pas toujours une qualité d’apprentissage. Toutefois, dans les pays densément peuplés et scolarisés, la quantité est chose importante.

En 2021, l’Algérie a enregistré son plus haut effectif en termes d’inscription universitaire brute, avec plus de 1 696 000 étudiants inscrits. Cela grâce à un très grand nombre de nouveaux bacheliers. D’ailleurs cette année, le taux de réussite au baccalauréat a été le plus fort jamais enregistré.

Pour revenir au classement, voici les 10 pays ayant le plus d’université, l’Algérie en fait partie.

Tout d’abord les 5 premiers :

Le Nigeria : 262

La Tunisie : 204

Le Maroc : 153

Le Kenya : 129

L’Afrique du Sud : 123

Rappelons que l’Afrique du Sud compte, parmi elles, quelques-unes des meilleures universités du monde.

L’Algérie, vient à la 6e place avec un total de 104 universités. Le reste du tableau est complété par :

L’Algérie : 104

L’Ethiopie : 73

L’Egypte : 70

Le Ghana : 70

L’Ouganda : 69