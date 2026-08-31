L’Algérie mise sur le charme pour attirer les investisseurs saoudiens dans le tourisme

L’Algérie se positionne comme une destination touristique de choix, cherchant à séduire les investisseurs saoudiens pour dynamiser son secteur hôtelier et ses territoires variés.

Avec un littoral méditerranéen enchanteur et un Sahara captivant, le pays mise sur des partenariats stratégiques pour transformer son potentiel en réalité économique.

Renforcement de la coopération touristique : un atout pour l’Algérie

L’Algérie s’efforce de dynamiser sa coopération touristique avec l’Arabie saoudite en attirant des investisseurs saoudiens vers son secteur hôtelier et ses sites touristiques variés.

Le pays mise sur ses atouts naturels, allant du littoral méditerranéen au Sahara, pour séduire de nouveaux projets.

En outre, un partenariat élargi est envisagé, incluant la formation, la digitalisation, la création d’emplois et le développement durable.

L’objectif est de transformer le tourisme en un pont économique entre Alger et Riyad, renforçant ainsi l’attractivité touristique de l’Algérie.

Un potentiel touristique diversifié

Le littoral algérien, avec ses plages immaculées, ses paysages naturels époustouflants et son riche patrimoine culturel, offre un cadre idéal pour le développement du tourisme maritime.

Les investisseurs pourraient y trouver des opportunités dans les hôtels, les resorts, et les activités nautiques. Par ailleurs, le tourisme familial et l’écotourisme sont des secteurs prometteurs, notamment dans les régions côtières.

Au-delà des côtes, l’intérieur du pays, comme la région de Djelfa et les territoires steppiques, présente un potentiel pour le tourisme de nature et culturel. Ces zones offrent des paysages uniques, une faune diversifiée et des traditions locales qui pourraient enrichir l’offre touristique algérienne.

Complémentarité et circuits touristiques intégrés

L’Algérie et l’Arabie saoudite disposent de ressources complémentaires qui peuvent transformer le paysage touristique algérien.

L’Algérie, avec ses vastes territoires et son patrimoine diversifié, offre un terrain fertile pour le développement de projets innovants. En parallèle, l’Arabie saoudite, forte de son expérience dans les grands projets touristiques et de sa capacité d’investissement, peut jouer un rôle crucial dans la réalisation de ces initiatives.

Pour maximiser l’impact économique, des circuits touristiques intégrés pourraient être développés. Ces circuits combineraient le littoral méditerranéen, les territoires intérieurs et le Sahara, prolongeant ainsi la durée des séjours. Une telle approche permettrait de répartir les retombées économiques sur plusieurs régions, tout en offrant aux visiteurs une expérience riche et variée.