L’Algérie pourrait illuminer l’Europe avec son potentiel solaire inexploré

L’Union européenne ravive son ambition pour les énergies renouvelables en Méditerranée avec le lancement de l’initiative T-MED.

Ce programme prometteur vise à transformer le potentiel énergétique de la région MENA, en mettant l’accent sur l’Algérie, tout en établissant des partenariats stratégiques et en mobilisant des investissements significatifs.

L’Algérie, un acteur clé pour l’énergie solaire en Europe

L’Algérie, avec son vaste potentiel solaire, se positionne comme un acteur essentiel pour répondre aux besoins énergétiques de l’Europe.

Quinze ans après l’échec du projet Desertec, l’Union européenne ravive son intérêt pour les énergies renouvelables, notamment dans les régions sahariennes.

Dans ce contexte, l’Algérie est perçue comme un partenaire stratégique grâce à son ensoleillement abondant et ses coûts de production compétitifs.

La nouvelle initiative T-MED vise à transformer la région méditerranéenne en un hub d’énergie propre, renforçant ainsi le rôle crucial de l’Algérie dans cette transition énergétique.

Le programme T-MED : un tournant pour la région MENA

Le programme T-MED, lancé par la Commission européenne dans le cadre du Pacte pour la Méditerranée, ambitionne de transformer la région MENA en un centre mondial d’énergie propre.

Avec un investissement prévu de 25 milliards d’euros d’ici 2035, ce programme vise à stimuler les investissements dans l’énergie renouvelable et les technologies vertes.

La région MENA dispose d’un potentiel énergétique considérable, avec une capacité de production technique dépassant 2.300 gigawatts et des coûts de production inférieurs de 30 à 40 % par rapport à l’Europe.

Cette initiative pourrait ainsi catalyser une transition énergétique majeure, en exploitant les ressources naturelles abondantes de la région.

Un avenir prometteur pour les partenariats euro-méditerranéens !

L’Union européenne prévoit de créer un écosystème industriel autour des technologies propres grâce à dix partenariats euro-méditerranéens d’ici 2030.

Ces initiatives incluent l’accélération des procédures administratives, la formation de 100.000 travailleurs et la modernisation des infrastructures énergétiques.

En tirant les leçons de l’échec du projet Desertec, l’UE adopte une approche de développement énergétique régional avec T-MED.

La reconversion de certains gazoducs pour le transport de l’hydrogène est également envisagée, renforçant ainsi la coopération énergétique entre l’Europe et la région méditerranéenne.