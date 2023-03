L’Algérie prévoit d’investir dans l’hydrogène vert

Pour diversifier son mix énergétique dominé par le gaz et le pétrole, l’Algérie a annoncé le 23 février 2020 qu’elle prévoyait des investissements massifs sur les segments de l’hydrogène vert et de l’énergie solaire.

Selon le directeur général des études économiques et de la prospective au ministère algérien de l’Énergie et des Mines, Miloud Medjalled, ces investissements visent à développer la filière de l’hydrogène vert afin d’apporter des solutions énergétiques complémentaires pour un montant compris entre 20 à 25 milliards de dollars US.

Parallèlement à ce projet, le gouvernement Algérien envisage de multiplier par 30 sa capacité solaire installée pour la porter à 15 000 mégawatts en 2035, contre 500 mégawatts actuellement.

Gigantesque potentiel renouvelable

Avec ses 2 000 à 3 000 heures d’ensoleillement annuelles, le territoire désertique algérien représente un gigantesque potentiel renouvelable, capable selon la Fondation allemande Friedrich-Ebert de produire à lui seul plus de 169 400 térawatts-heure, soit 5 000 fois la consommation nationale annuelle d’électricité. De ce fait, l’Algérie bénéficie d’une situation favorable pour mettre en œuvre ses ambitions hydrogènes.

Focus sur le Maroc

Du côté de l’Europe, le Maroc apparaît comme une source de l’hydrogène vert très attractive. En effet, l’Agence internationale pour les énergies renouvelables a cité le Royaume comme le pays européen le plus proche et le mieux placé pour produire de l’hydrogène vert, à un prix avantageux.

La Commission européenne a d’ailleurs signé en décembre 2022 un pacte avec le Royaume marocain afin d’investir des millions dans la production de ce combustible destiné à être exporté de la région méditerranéenne vers l’Europe. Une étude publiée en janvier 2023 par la Banque européenne d’investissement a estimé que l’Afrique mériterait un investissement de 1.000 milliards d’euros dans l’hydrogène vert. Elle propose notamment une feuille de route technique et financière pour débloquer le développement commercial, avec quatre pôles principaux : la Mauritanie, le Maroc, l’Afrique australe et l’Égypte.

Cette même étude prévoit de produire 50 millions de tonnes d’hydrogène vert par an à l’horizon 2035, à un prix inférieur ou égal à 2 € par kg, ce qui est considéré comme économiquement viable.

Le Maroc annonce deux grands projets

Après deux années d’études et de prospections dans les provinces du Sud marocain, le géant américain CWP Global a annoncé le 21 décembre 2022 son intérêt pour le développement de deux grands projets au Royaume. Les Sujets abordés seront multiples, et notamment :

Optimisation des performances techniques des systèmes de production d’hydrogène.

Optimisation des performances techniques des systèmes de production d’hydrogène. Installation de systèmes de stockage des flux d’énergie renouvelables non programmables.

Installation de systèmes de stockage des flux d’énergie renouvelables non programmables. Rendre le marché intérieur hydrocarboné plus flexible.

Rendre le marché intérieur hydrocarboné plus flexible. Développer les réseaux de distribution et de transport de l’hydrogène.

Développer les réseaux de distribution et de transport de l’hydrogène. Accroître la sûreté et la sécurité des installations.

Enfin, un grand projet européen vise à créer un corridor industriel reliant le Maghreb à l’Union Européenne. L’hydrogène vert jouera un rôle essentiel dans ce projet. Ainsi, lors de la session plénière du Parlement européen du 7 janvier 2023, la Présidente de l’UE Ursula von der Leyen soulignait l’importance de l’hydrogène vert pour l’Union : « Il y a quinze ans, lors de la crise financière, il nous a fallu des années pour trouver des solutions durables. Quelques dix ans plus tard, lorsque la pandémie nous a frappés, il ne nous a fallu que quelques semaines. Mais cette année, dès l’instant où les troupes russes ont franchi la frontière ukrainienne, les Européens n’ont pas reculé, ni hésité… Ils ont trouvé le courage de faire ce qui est juste ».

C’est donc par cette volonté commune que converge le Maroc et l’Europe autour de l’hydrogène vert pour relancer le développement durable. Des technologies innovantes telles que l’hydrogène vert peuvent offrir à nos deux continents une chance unique de construire un avenir meilleur et plus durable. L’Algérie y jouera sans aucun doute un rôle fondamental.

Sources