L’Algérie exprime sa ferme condamnation suite aux récentes attaques contre l’aéroport international King Khalid de Riyad.

Ces événements tragiques, ayant causé de nombreuses victimes et des dégâts matériels, soulèvent des préoccupations majeures quant à la sécurité régionale et internationale, tout en violant les normes du droit international.

L’Algérie condamne fermement les attaques

L’Algérie a exprimé sa ferme condamnation et sa profonde indignation face aux attaques contre l’aéroport international King Khalid de Riyad.

خارجية – الجزائر – السعودية | الجزائر تعرب عن إدانتها الشديدة للهجمات الشنيعة التي استهدفت مطار الملك خالد بالرياض https://t.co/o7h2EwyO2B — Télévision Algérienne-التلفزيون العمومي الجزائري (@entv_dz) October 11, 2026



Ces actes ignobles ont causé la mort de 12 civils et blessé plus de 300 personnes, suscitant une vive réaction de la part des autorités algériennes.

Réaffirmant sa solidarité avec l’Arabie saoudite, l’Algérie rejette catégoriquement toute action menaçant la souveraineté et la sécurité du Royaume. Elle souligne l’importance de respecter les conventions internationales pour garantir la sécurité des civils et la stabilité régionale.

Conséquences des attaques sur l’aéroport de Riyad

Les attaques sur l’aéroport international King Khalid de Riyad ont eu des conséquences dévastatrices, causant la mort de 12 civils de diverses nationalités et blessant plus de 300 personnes, parmi les usagers et le personnel de l’aéroport.



Les dégâts matériels sont considérables, affectant gravement l’infrastructure aéroportuaire. Ces événements sont perçus comme une menace sérieuse pour la sécurité des civils et la navigation aérienne, violant les normes internationales.

Ils posent également un risque pour la stabilité régionale et internationale, soulignant l’urgence de renforcer les mesures de sécurité et de coopération internationale.

Violation des normes internationales

L’Algérie considère ces attaques comme une violation flagrante des normes internationales, car elles transgressent les usages établis par la communauté internationale.

En ciblant une infrastructure civile, ces actes vont à l’encontre de la Charte des Nations Unies, qui promeut la paix et la sécurité mondiales.

De plus, ces attaques violent le droit international humanitaire, qui protège les civils en temps de conflit. Le respect de ces normes est crucial pour maintenir la paix et la sécurité internationales, et l’Algérie appelle à une coopération renforcée pour prévenir de telles menaces à l’avenir.