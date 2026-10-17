L’Algérie réintroduit la peine de mort, une décision qui suscite des débats passionnés

La nouvelle loi sur le code pénal de 2026 marque un tournant majeur avec la réintroduction de la peine de mort pour des crimes graves tels que l’enlèvement d’enfants et les incendies volontaires.

Cette législation stricte vise à renforcer la sécurité publique et à dissuader les actes criminels les plus odieux.

Réintroduction de la peine de mort : une mesure controversée

L’Algérie a récemment réintroduit la peine de mort pour des crimes spécifiques tels que l’incendie volontaire et l’enlèvement d’enfants.

Le gouvernement justifie cette décision par la nécessité de dissuader des actes qui menacent gravement la sécurité publique et l’ordre social.

🛑 #Algérie 🇩🇿 : le nouveau Code pénal publié au Journal officiel 🛑 Le nouveau texte prévoit la peine de mort pour toute personne qui enlève un enfant, quel que soit le moyen utilisé. 🛑 Il prévoit également la peine de mort pour toute personne qui torture un enfant, commet une agression sexuelle à son encontre ou lui inflige des sévices. 🛑 Enfin, la peine de mort est prévue pour toute personne qui provoque volontairement un incendie ou incite à en provoquer un dans les forêts, les maquis, les champs cultivés ou non cultivés, ainsi que sur les arbres, les coupes d’arbres ou les bois situés en forêt. — بوابة الجزائر – Algeria Gate (@algatedz) October 13, 2026



Les crimes d’incendie volontaire incluent ceux commis sur des forêts ou des biens, souvent liés à des intérêts étrangers ou à des groupes criminels organisés.

Cette mesure a suscité des réactions mitigées au sein de la société algérienne. Certains soutiennent la fermeté face à des crimes odieux, tandis que d’autres critiquent l’absence de circonstances atténuantes pour les condamnés, soulignant les risques d’erreurs judiciaires.

Catégories de crimes et individus concernés

La nouvelle législation cible principalement les crimes d’enlèvement d’enfants, assortis d’actes de torture, d’agression sexuelle ou de mutilation, qui entraînent désormais la peine de mort.

Les incendies volontaires, notamment ceux touchant les forêts, les biens publics ou privés, sont également concernés, surtout s’ils sont liés à des intérêts étrangers ou à des groupes criminels organisés.

En outre, la loi s’applique à ceux qui incitent, financent ou participent à ces crimes, y compris via les technologies de l’information. Les condamnés pour ces actes ne bénéficient d’aucune circonstance atténuante, renforçant ainsi la sévérité de la législation.

Une législation sans circonstances atténuantes

L’absence de circonstances atténuantes dans la nouvelle loi algérienne soulève des préoccupations majeures.

Les défenseurs des droits de l’homme craignent que cette rigidité ne compromette les droits des accusés, augmentant le risque d’erreurs judiciaires irréversibles. Cette disposition pourrait également surcharger le système judiciaire, en limitant la marge de manœuvre des juges pour adapter les peines aux contextes individuels.

D’un autre côté, les partisans d’une justice plus sévère estiment que cette approche dissuadera efficacement les crimes graves. Ils soutiennent que la fermeté est nécessaire pour protéger la société et maintenir l’ordre public, malgré les critiques.