L’Algérie renforce ses réserves avec un achat géant de blé tendre

L’Algérie, acteur majeur sur le marché mondial du blé, continue de diversifier ses sources d’approvisionnement.

Les récentes tensions diplomatiques et les dynamiques du marché influencent ses choix stratégiques, tandis que les exportateurs de la mer Noire renforcent leur présence. Découvrez les enjeux et les tendances de ces transactions cruciales.

L’Algérie renforce ses importations de blé tendre

L’Algérie a récemment intensifié ses achats de blé tendre sur le marché international, avec un volume estimé entre 600 000 et 780 000 tonnes.

Ces transactions, réalisées à des prix compris entre 264 et 265 dollars la tonne, coût et fret inclus, soulignent l’importance de cet approvisionnement pour le pays.

Cette acquisition massive a des répercussions significatives sur le marché mondial du blé, renforçant la position de l’Algérie parmi les plus grands importateurs.

Elle assure également la sécurité alimentaire du pays, en diversifiant ses sources d’approvisionnement, notamment vers la région de la mer Noire.

Origine des cargaisons de blé tendre algérien

Les cargaisons de blé tendre achetées par l’Algérie proviennent principalement des pays de la mer Noire, tels que la Roumanie, la Bulgarie, l’Ukraine et la Russie.

L’option d’origine dans les appels d’offres permet à l’Algérie de diversifier ses sources d’approvisionnement, tout en profitant des prix compétitifs de cette région.

Les périodes d’expédition varient selon les zones d’approvisionnement. Pour l’Europe, les livraisons sont prévues du 1er au 15 août et du 16 au 31 août. Si le blé provient d’Amérique du Sud, d’Australie ou d’Inde, l’expédition doit se faire un mois plus tôt.

Évolution des relations commerciales et impact géopolitique

Historiquement, l’Algérie a été un client majeur pour le blé de l’Union européenne, en particulier de la France.

Cependant, les tensions diplomatiques entre Paris et Alger ont modifié cette dynamique, réduisant la part du blé français dans les importations algériennes.

En parallèle, la Russie et d’autres exportateurs de la mer Noire ont renforcé leur présence sur le marché algérien.

Lors du précédent appel d’offres en mai, l’Algérie avait acheté du blé à environ 270 dollars la tonne CFR, illustrant l’évolution des partenariats commerciaux et l’adaptation aux nouvelles réalités géopolitiques.