L’Algérie rompt un accord aérien, les Émirats arabes unis cherchent à comprendre pourquoi

L’Algérie a récemment dénoncé la convention bilatérale sur les services aériens avec les Émirats arabes unis, signée en 2013.

Cette décision, annoncée par l’Agence de presse officielle algérienne (APS), pourrait bouleverser les droits et obligations des compagnies aériennes des deux pays.

Cependant, les Émirats arabes unis assurent que les opérations aériennes continueront normalement durant la période de préavis légal.

L’Algérie dénonce un accord aérien : une décision inattendue

L’Algérie a surpris en annonçant la dénonciation de la convention bilatérale sur les services aériens avec les Émirats arabes unis.

Cette convention, signée en 2013, régule les droits et obligations des compagnies aériennes des deux pays en matière de transport aérien civil. L’annonce officielle a été faite par l’Agence de presse officielle algérienne (APS) le 7 février 2026.

La décision algérienne intervient dans un contexte de relations tendues entre les deux pays. Les procédures pour mettre fin à cette convention bilatérale ont été engagées conformément aux dispositions de l’accord. La réaction des Émirats arabes unis à cette annonce est attendue.

Réaction des Émirats arabes unis : pas d’impact « immédiat »

Le 8 février 2026, l’Autorité générale de l’aviation civile (GCAA) des Émirats arabes unis a réagi à cette décision.

الامارات ترد بالمثل:

Selon la GCAA, la dénonciation de la convention n’entraînera pas de conséquences immédiates sur les vols entre l’Algérie et les Émirats arabes unis.

Les opérations aériennes se poursuivront normalement durant la période de préavis légal stipulée par l’accord.

Cette annonce rassurante de la GCAA devrait apaiser les inquiétudes concernant le trafic aérien entre les deux pays.

Fin de la convention : un processus bien défini

La fin de la convention est prévue par son article 22. Selon ce dernier, la convention prend fin 12 mois après la réception officielle de la notification de dénonciation par l’autre partie contractante, sauf si cette notification est retirée par consentement mutuel.