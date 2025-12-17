L’Algérie se distingue dans le Top 50 des meilleures cuisines du monde selon TasteAtlas

L'Algérie se distingue dans le Top 50 des meilleures cuisines du monde selon TasteAtlas

Découvrez le palmarès des World Food Awards 2025/2026, publié par TasteAtlas. Un classement mondial qui met en lumière la cuisine algérienne, malgré un recul notable.

Entre fierté et frustration, les réactions ne manquent pas face à ce défi culinaire international.

L’Algérie dans le top 50 des meilleures cuisines du monde : une ascension fulgurante mais un recul inquiétant

Le classement mondial des World Food Awards 2025/2026, publié par TasteAtlas, place la cuisine algérienne à la 46ᵉ position avec une note de 4,18/5.


C’est une performance honorable, bien que en baisse par rapport aux années précédentes où elle se classait 21ᵉ en 2024/2025 et 40ᵉ en 2023/2024.

Comparativement, les cuisines marocaine et tunisienne sont respectivement classées 30ᵉ et 41ᵉ. L’entrée de l’Algérie dans ce Top 50 est récente (2023/2024), grâce à l’émergence de jeunes chefs algériens à l’international et une visibilité accrue sur les réseaux sociaux.

Des spécialités algériennes qui font sensation

Malgré ce recul, l’Algérie a su se distinguer grâce à deux de ses spécialités culinaires. La karantika, un plat de rue populaire, a été couronnée meilleure street food mondiale en 2025.


Cette reconnaissance internationale met en lumière la richesse et la diversité de la cuisine de rue algérienne.

A lire aussi :  Rabat et Salé se parent de leurs plus beaux atours pour accueillir la CAN 2025, entre fan zones et tramways flambant neufs (VIDEO)

De plus, le makrout el-louz, une pâtisserie traditionnelle à base d’amandes et de miel, s’est hissé à la deuxième place des meilleures pâtisseries mondiales en 2024.


Ces distinctions témoignent du savoir-faire algérien en matière de pâtisserie, souvent méconnu à l’échelle internationale.

Les raisons du recul de la cuisine algérienne

Ce recul de la cuisine algérienne dans le classement TasteAtlas soulève plusieurs interrogations. Une baisse du nombre de votes, une concurrence plus intense ou un déséquilibre dans la participation des internautes pourraient être en cause.

De plus, les controverses régionales concernant l’attribution de certains plats traditionnels du Maghreb à un seul pays persistent.

Sur les réseaux sociaux, les réactions algériennes sont partagées entre fierté d’être dans le Top 50 mondial et frustration face à ce recul jugé injuste. Malgré tout, la richesse du patrimoine culinaire algérien, avec ses nombreuses spécialités, reste indéniable.

Partager cet article sur
FacebookWhatsAppXLinkedIn
Avatar photo

Écrit par Yasmine A

Avec une plume ancrée dans l’actualité, Yasmine A. couvre la richesse culturelle de l’Algérie et du Maghreb : musique, cinéma, littérature, mode, gastronomie et grands événements. Son approche met en avant les artistes établis comme les talents émergents, tout en offrant un regard rigoureux et documenté sur les figures emblématiques et les moments marquants qui façonnent la scène culturelle. Son objectif : transmettre, valoriser et faire rayonner le patrimoine maghrébin auprès d’un public national et international.