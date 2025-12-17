L’Algérie se distingue dans le Top 50 des meilleures cuisines du monde selon TasteAtlas

Découvrez le palmarès des World Food Awards 2025/2026, publié par TasteAtlas. Un classement mondial qui met en lumière la cuisine algérienne, malgré un recul notable.

Entre fierté et frustration, les réactions ne manquent pas face à ce défi culinaire international.

L’Algérie dans le top 50 des meilleures cuisines du monde : une ascension fulgurante mais un recul inquiétant

Le classement mondial des World Food Awards 2025/2026, publié par TasteAtlas, place la cuisine algérienne à la 46ᵉ position avec une note de 4,18/5.

@TasteAtlas 100 Best Cuisines in the World in 2025. (Methodology: Based on 590,228 valid ratings for 18,912 foods in our database, these cuisines have earned the highest average scores.) pic.twitter.com/kSGPlRwm8W — TasteAtlas (@TasteAtlas) December 14, 2025



C’est une performance honorable, bien que en baisse par rapport aux années précédentes où elle se classait 21ᵉ en 2024/2025 et 40ᵉ en 2023/2024.

Comparativement, les cuisines marocaine et tunisienne sont respectivement classées 30ᵉ et 41ᵉ. L’entrée de l’Algérie dans ce Top 50 est récente (2023/2024), grâce à l’émergence de jeunes chefs algériens à l’international et une visibilité accrue sur les réseaux sociaux.

Des spécialités algériennes qui font sensation

Malgré ce recul, l’Algérie a su se distinguer grâce à deux de ses spécialités culinaires. La karantika, un plat de rue populaire, a été couronnée meilleure street food mondiale en 2025.

🇩🇿| D’après le guide international #TasteAtlas, spécialisé dans la promotion des cuisines traditionnelles, la karantika, plat algérien à base de pois chiches et de farine, est le meilleur street food au monde. La mahjouba, recette algérienne, est aussi classée 41ème au rang… pic.twitter.com/2BWnDTJNQt — The Algerian Post (@TheAlgiersPost) April 7, 2025



Cette reconnaissance internationale met en lumière la richesse et la diversité de la cuisine de rue algérienne.

De plus, le makrout el-louz, une pâtisserie traditionnelle à base d’amandes et de miel, s’est hissé à la deuxième place des meilleures pâtisseries mondiales en 2024.

Makroud el louse

📍 Algeria

⭐ 4.6

💯 #2 best-rated cookie in the world Discover the best cookies in the world: https://t.co/BvNg5PibLL Makroud el louse are flourless Algerian cookies consisting of almonds, eggs, sugar, and a flavoring of orange flower water. Baked until… pic.twitter.com/bLtYyLXGvE — TasteAtlas (@TasteAtlas) June 19, 2024



Ces distinctions témoignent du savoir-faire algérien en matière de pâtisserie, souvent méconnu à l’échelle internationale.

Les raisons du recul de la cuisine algérienne

Ce recul de la cuisine algérienne dans le classement TasteAtlas soulève plusieurs interrogations. Une baisse du nombre de votes, une concurrence plus intense ou un déséquilibre dans la participation des internautes pourraient être en cause.

De plus, les controverses régionales concernant l’attribution de certains plats traditionnels du Maghreb à un seul pays persistent.

Sur les réseaux sociaux, les réactions algériennes sont partagées entre fierté d’être dans le Top 50 mondial et frustration face à ce recul jugé injuste. Malgré tout, la richesse du patrimoine culinaire algérien, avec ses nombreuses spécialités, reste indéniable.