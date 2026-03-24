L’Algérie se distingue par sa maîtrise du français, laissant le Maroc et la Tunisie loin derrière

L’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF) a récemment publié un rapport détaillant l’état des lieux du français à l’échelle mondiale.

L’Algérie se distingue particulièrement, enregistrant le plus grand nombre de candidats au Test de connaissance du français (TCF).

Cependant, malgré une communauté francophone importante, le pays n’apparaît pas dans le top 5 pour les diplômes du DELF et du DALF.

L’Algérie, championne du monde de la maîtrise du français ?

Un récent rapport de l’OIF a mis en lumière l’état actuel de la langue française à travers le monde pour la période 2023-2026.

Parmi les faits saillants, l‘Algérie se distingue en occupant la première place des pays avec le plus grand nombre de candidats au Test de connaissance du français (TCF).

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De 2010 à 2022, l’Algérie a dominé le classement mondial des inscriptions au TCF avec un total impressionnant de 54 553 candidats.

Cette performance remarquable témoigne de l’importance et de la vitalité de la langue française dans ce pays.

Comment l’Algérie surpasse-t-elle le Maroc et la Tunisie dans la maîtrise du français ?

L’Algérie, bien qu’elle n’entretienne pas de liens institutionnels avec l’OIF, a surpassé des pays comme le Cameroun, le Maroc, le Canada et la Tunisie en termes d’inscriptions au TCF.

En effet, près de 20% des candidats mondiaux au TCF sont algériens, ce qui témoigne de l’importance accordée à la langue française dans le pays.

Cette maîtrise du français est un atout majeur pour les Algériens envisageant une mobilité académique ou professionnelle vers l’espace francophone.

Cependant, il convient de noter que malgré cette performance au TCF, l’Algérie n’apparaît pas dans le top 5 mondial pour les diplômes du DELF et du DALF.

Quel avenir pour la langue française dans le monde et en Algérie ?

En 2025, le français est devenu la quatrième langue la plus parlée au monde avec 396 millions de locuteurs.

L’Afrique représente désormais 65% de la communauté francophone mondiale, avec l’Algérie en tête, comptant 15 millions de francophones, soit un tiers de sa population.

Selon le rapport de l’OIF, l’expansion continue de la langue française est soutenue par un accès accru à l’éducation dans les pays du Sud et une nouvelle méthode de recensement incluant les jeunes élèves. D’ici 2050, la population francophone en âge de travailler pourrait passer de 280 à 500 millions d’individus.