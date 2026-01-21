L’Algérie se hisse au sommet avec ses 95 aéroports, un record dans la région

Avec 95 aéroports, l’Algérie se positionne en tête des pays de la région MENA pour ses infrastructures aériennes.

95 Aéroports recensés Avec 95 infrastructures aéroportuaires, l’Algérie dispose du réseau le plus dense de la région MENA, un atout clé pour sa connectivité territoriale et internationale.

Un réseau essentiel pour ce vaste territoire, favorisant la connectivité interne et internationale, le tourisme et le développement économique.

Découvrez comment l’Algérie surpasse même l’Arabie Saoudite, la Libye ou l’Égypte dans ce domaine.

L’Algérie, un leader en infrastructures aériennes dans la région MENA

En tête des pays de la région MENA, l’Algérie se distingue par son réseau aérien dense avec 95 aéroports.



Ce chiffre impressionnant témoigne de l’importance accordée à la connectivité dans ce vaste pays. Il illustre également le rôle majeur que joue l’Algérie dans la région, non seulement pour les déplacements internes mais aussi pour ses liens avec l’extérieur.

Devançant l’Arabie saoudite qui compte 90 aéroports, l’Algérie affirme sa position de leader selon un classement du site Economics.

Cette infrastructure aérienne est essentielle pour assurer une mobilité efficace et rapide à travers le territoire, contribuant ainsi au développement économique du pays et à la facilitation des voyages pour les citoyens et les voyageurs.

Comment l’Algérie se compare-t-elle aux autres pays de la région ?

L’Algérie surpasse non seulement l’Arabie saoudite, mais aussi d’autres pays de la région MENA tels que la Libye, l’Égypte et l’Irak en termes de nombre d’aéroports.

Selon le site Economics, ces pays comptent respectivement 75 et 73 aéroports. Cela démontre clairement la position dominante de l’Algérie dans la région.

Quand on mesure l’étendue de l’Algérie, on comprend pourquoi un réseau de 95 aéroports est indispensable. Sans cette infrastructure, certaines régions resteraient difficilement accessibles. Adel, 41 ans, cadre dans le transport aérien

D’autre part, des pays comme le Maroc, le Soudan, les Émirats arabes unis et la Syrie possèdent des réseaux aériens plus modestes.

Ces différences soulignent l’importance stratégique de l’infrastructure aérienne pour l’Algérie, tant pour les déplacements internes que pour les liaisons internationales.

Pourquoi tant d’aéroports en Algérie ?

La grande superficie de l’Algérie nécessite une infrastructure aéroportuaire conséquente pour assurer des déplacements efficaces et rapides à travers son territoire.

Le vaste paysage algérien, parsemé de régions éloignées, rend ces infrastructures indispensables pour fluidifier les déplacements des citoyens.

La présence d’aéroports dans de nombreuses régions facilite l’arrivée des voyageurs et soutient directement l’activité touristique. C’est un avantage énorme pour le pays. Malak, 35 ans, professionnelle du tourisme

En outre, ces aéroports ne sont pas uniquement destinés aux vols domestiques. Ils jouent un rôle crucial dans le tourisme, l’économie, les échanges commerciaux et les voyages internationaux.

Ainsi, ils contribuent à renforcer la position de l’Algérie comme acteur majeur dans la région MENA et au-delà.