L’Algérie se lance dans l’aventure verte avec la production locale de bananiers et de semences

Lors d’une réunion à Alger, les ministres de l’Agriculture et de l’Enseignement supérieur ont dévoilé deux projets ambitieux pour booster la production agricole nationale.

Ces initiatives, menées en partenariat avec des institutions de recherche et des entreprises économiques, visent à développer la culture de bananiers et la production de semences hybrides, dans le but de renforcer la souveraineté alimentaire du pays.

Une réunion stratégique pour le développement de l’agriculture algérienne

Une réunion de coordination a été présidée à Alger par les ministres de l’Agriculture et de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Yacine El-Mahdi Oualid et Kamel Baddari.

Cette rencontre a mis en lumière deux projets cruciaux pour l’évolution de la production agricole en Algérie. Le premier concerne la production de plants via la technique de culture de tissus, tandis que le second se focalise sur la fabrication de semences hybrides.

Ces initiatives sont le fruit d’une collaboration entre des institutions de recherche et des entreprises économiques relevant des deux secteurs. La réunion a rassemblé des responsables des deux ministères, ainsi que des chercheurs de l’Université de Tiaret et du Centre de recherche en biotechnologie de Constantine.

Des projets innovants pour une agriculture algérienne plus performante

Le premier projet discuté lors de cette réunion stratégique concerne la mise en place d’une unité dédiée à la culture de tissus pour la production de plants de bananiers.

Cette initiative, réalisée en partenariat avec le Centre de recherche en biotechnologie de Constantine et l’Entreprise de développement des cultures agricoles stratégiques, vise à produire jusqu’à 10 millions d’unités par an.

Le second projet porte sur la création d’une entreprise spécialisée dans la production de semences, notamment de maïs grain et de semences hybrides pour les cultures maraîchères.

Ce projet est le fruit d’une collaboration entre l’Université de Tiaret et l’Entreprise de développement des cultures agricoles stratégiques. Ces deux initiatives promettent de révolutionner l’agriculture algérienne en renforçant sa compétitivité et en réduisant ses importations.

Un objectif ambitieux : répondre aux besoins du marché national

L’objectif de ces projets est d’étendre la production à d’autres variétés pour répondre aux besoins du marché national.

Pour ce faire, le ministère mettra à disposition plus de 4 700 hectares de terres agricoles pour les agriculteurs souhaitant investir dans la culture de la banane.

Le plan d’action des deux projets a été présenté lors de la réunion, ainsi que les moyens disponibles pour leur réalisation.

Ces ressources comprennent le foncier agricole, le financement et l’expérience scientifique acquise, avec pour objectif final la réduction des importations et le renforcement de la compétitivité des produits nationaux.