L'Algérie se met au vert avec plus d'un million d'arbres plantés lors de sa récente campagne nationale de reboisement.

L’Algérie a dépassé son objectif de reboisement avec plus de 1,3 million d’arbres plantés lors d’une campagne nationale.

Organisée par le ministère de l’Agriculture et l’association « Algérie Verte », cette initiative vise à étendre les surfaces forestières et lutter contre la désertification. Le soutien massif de la société civile a grandement contribué à ce succès.

Un succès retentissant : plus de 1,3 million d’arbres plantés !

La campagne nationale de reboisement en Algérie a connu un succès sans précédent.

Participer à cette campagne, c’est redonner vie à nos terres. Chaque arbre planté est un espoir pour les générations futures.

Mourad, 32 ans, bénévole environnemental

Organisée par le ministère de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, en partenariat avec l’association « Algérie Verte », cette initiative visait à planter un million d’arbres à travers le pays.

BRAVO 👏🏼 1 390 000 arbres ont été plantés le 25 octobre 2025 grâce a vous ! A vos efforts des citoyens, des associations et des bénévoles pour une #Algérie_Verte 🇩🇿 https://t.co/eo46e5SlfF pic.twitter.com/7SNiIAePBA — Algeria Project (@Algeria3New) October 26, 2025

Non seulement l’objectif initial a été atteint, mais il a été largement dépassé. En effet, ce sont plus de 1,39 million d’arbres de différentes espèces qui ont été plantés, démontrant ainsi l’engagement fort de la société civile algérienne pour la protection de l’environnement.

Choix stratégique des espèces d’arbres

Lors de cette campagne, une attention particulière a été portée sur le choix des espèces d’arbres plantées.

En effet, des arbres fruitiers tels que l’olivier, le pistachier et le caroubier ont été privilégiés.

Ces espèces ont été sélectionnées en fonction de la spécificité géographique de chaque région, assurant ainsi leur adaptation optimale aux conditions climatiques locales.

Contribution majeure de la société civile

Le succès de cette campagne est également attribuable à la participation massive de la société civile.



Le soutien indéfectible de diverses catégories de la population a permis d’atteindre et même de dépasser les objectifs fixés. Cette mobilisation citoyenne témoigne de l’engagement fort de la société algérienne pour la préservation de son environnement.

Extension des surfaces forestières et réhabilitation des zones incendiées

La campagne de reboisement ne s’arrête pas là. Elle se poursuivra jusqu’au 21 mars, avec pour objectif l’extension des surfaces forestières et la réhabilitation des zones touchées par les incendies.

98 % Taux de réussite Les 26.000 hectares reboisés dans le cadre du Barrage vert affichent un taux de reprise exceptionnel.

Le projet du Barrage vert illustre parfaitement cette ambition : déjà 26.000 hectares ont été reboisés avec un taux de réussite impressionnant de 98%.

Lutte contre la désertification et prévention des incendies

Par ailleurs, la lutte contre la désertification est au cœur des préoccupations. L’objectif est de reboiser 400.000 hectares d’ici 2030.

80 % Baisse des incendies Depuis le lancement du plan de prévention, les feux de forêts ont diminué de 80%.

Enfin, depuis le lancement de la campagne nationale de prévention et de lutte contre les incendies de forêts en mai dernier, une baisse de 80% des foyers d’incendie a été enregistrée, témoignant de l’efficacité de ces actions.