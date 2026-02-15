L’Algérie se met au vert en plantant 5 millions d’arbres en une seule journée, un record historique pour le pays.

L’Algérie a lancé une campagne nationale de plantation d’arbres sans précédent, « Khadra bi Idni Lah », le 14 février 2026.

Organisée par le ministère de l’Agriculture et le mouvement Algérie Verte, cette initiative vise à planter 5 millions de jeunes plants en une journée, un record pour le pays.

Une mobilisation massive a permis de réaliser cet événement dans toutes les wilayas du pays, soulignant l’engagement de l’Algérie vers un avenir plus vert et durable.

« Khadra bi Idni Lah » : une campagne de reforestation sans précédent en Algérie

Le 14 février 2026, l’Algérie a marqué un tournant historique dans sa conscience écologique avec le lancement de la plus grande campagne nationale de plantation d’arbres, baptisée « Khadra bi Idni Lah ».

Voir cette publication sur Instagram



Cette initiative sans précédent s’est déroulée simultanément dans toutes les wilayas du pays, mobilisant citoyens, associations, institutions et secteurs publics et privés.

La Direction générale des forêts, sous l’égide du ministère de l’Agriculture, a orchestré cette campagne en partenariat avec le mouvement Algérie Verte.

🇩🇿 Partout dans le pays, les Algériens sont une nouvelle fois nombreux pour le défi de planter 5 millions d'arbres en 24h, soit 5 fois plus que la précédente fois.



Ce dernier est l’œuvre de l’influenceur algérien Fouad Maâla, connu pour son engagement en faveur de la protection de l’environnement.

Un objectif ambitieux : planter 5 millions de plants en une journée

Cette campagne vise un objectif sans précédent dans l’histoire environnementale du pays : la plantation de 5 millions de jeunes plants en une seule journée.

Un total de plus de 5,3 millions de plants a été distribué pour cette occasion, avec une répartition spécifique : 71% d’arbres forestiers, 26% d’arbres fruitiers et 3% de plants à valeur esthétique.

🇩🇿🌱 Algérie : lancement d'une campagne géante pour planter 5,3 millions d'arbres



Les espèces ont été soigneusement sélectionnées selon une approche scientifique, prenant en compte le climat et le sol de chaque région, ainsi que leurs avantages économiques et esthétiques.

Cette initiative met également l’accent sur la biodiversité locale, avec notamment la plantation de 100 000 arganiers, reconnus pour leur valeur écologique et économique.

Valorisation de la biodiversité locale et lutte contre la désertification

Ces arbres sont reconnus pour leur valeur écologique et économique, contribuant à la fois à la préservation de l’environnement et au développement de l’économie locale.

Cette initiative s’inscrit dans une stratégie nationale continue visant à protéger le couvert végétal, lutter contre la désertification et développer les espaces verts. Elle démontre l’engagement de l’Algérie à construire un avenir plus vert et durable.