L'Algérie se met au vert : une journée pour planter un million d'arbres à travers le pays

Préparez-vous à planter un arbre ! Le 25 octobre prochain, le ministère de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, en partenariat avec l’Association « Algérie Verte », lance une grande opération de reboisement.


L’objectif ? Planter un million d’arbres en une seule journée pour renforcer le couvert végétal et lutter contre les effets du changement climatique. Une initiative nationale qui invite tous les acteurs à s’engager pour un avenir plus durable.

Une journée, un million d’arbres : le défi algérien

Le 25 octobre prochain, l’Algérie se lance un défi de taille : planter un million d’arbres en une seule journée.


Cette initiative ambitieuse est portée par le ministère de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, en partenariat avec la Direction générale des forêts.

L’opération de reboisement, qui s’étendra à toutes les wilayas du pays, vise à renforcer le couvert végétal et à lutter contre les effets du changement climatique.

Cette initiative me donne l’impression de contribuer à quelque chose de plus grand que moi. Avec mes élèves, nous planterons nos premiers arbres. C’est une belle leçon de vie. Sonia, 27 ans, enseignante

En plus de son aspect environnemental, cette campagne nationale a également pour objectif de sensibiliser la population à l’importance de la préservation des écosystèmes forestiers.

Elle encourage ainsi la participation citoyenne, notamment celle des jeunes, dans la protection de l’environnement.

Algérie Verte et le ministère de l’Agriculture : des acteurs engagés

L’Association « Algérie Verte », dirigée par Fouad Maâla, est un partenaire clé de cette opération. Reconnue pour son engagement en faveur de la préservation de l’environnement, elle apporte son expertise et sa passion à ce projet d’envergure.

De son côté, le ministre de l’Agriculture, Yacine El-Mahdi Oualid, affirme son soutien à toutes les initiatives visant à protéger le patrimoine forestier et à promouvoir le développement durable.


Cette action n’est pas réservée aux seuls professionnels de l’environnement. Institutions publiques et privées, associations, écoles et citoyens sont tous invités à participer à cette journée de reboisement. Un bel exemple de mobilisation collective pour la préservation de notre planète.

Renforcer le couvert végétal et lutter contre la désertification

Cette opération de reboisement a pour but de renforcer les écosystèmes forestiers, prévenir l’érosion des sols et freiner la désertification.

On parle souvent du changement climatique, mais ce jour-là, on va vraiment faire quelque chose de concret. Ce sera une fierté collective. Leila, 34 ans, bénévole environnementale

Elle s’inscrit dans une démarche globale de lutte contre les effets du changement climatique. En encourageant la culture du reboisement, elle incite à une implication citoyenne active dans la préservation de l’environnement.

Le 25 octobre : une journée dédiée à la nature et à la solidarité

Le 25 octobre sera une journée consacrée à la nature, à la solidarité et à la prise de conscience écologique.

Cette date symbolise l’engagement collectif en faveur d’un avenir plus durable. Elle rappelle l’importance de la mobilisation de tous pour protéger notre planète et assurer un futur plus vert.

