L’Algérie se positionne dans le classement mondial du QI en 2026, un défi pour l’éducation nationale.

L’Algérie se distingue dans le classement de l’intelligence des peuples pour 2026, se positionnant 4ᵉ au niveau arabe et 60ᵉ à l’échelle mondiale.

97,53 QI moyen estimé Avec un quotient intellectuel moyen de 97,53 points, l’Algérie affiche un niveau proche de la moyenne mondiale et se distingue dans les classements arabe et international.

Avec un quotient intellectuel moyen estimé à 97,53 points, elle devance plusieurs pays arabes, renforçant ainsi son image d’un pays doté d’un capital humain solide.

L’Algérie, une puissance intellectuelle en devenir ?

En 2026, l’Algérie se distingue par sa performance dans le classement mondial et arabe du quotient intellectuel (QI).

Selon la plateforme International IQ Test, elle occupe la 4ᵉ place au niveau arabe et la 60ᵉ à l’échelle mondiale. Cette position confirme son avancée cognitive parmi les nations de la région.

Avec un QI moyen de 97,53 points, l’Algérie est légèrement en dessous de la moyenne mondiale fixée à 100.

Cependant, elle surpasse plusieurs pays arabes et africains, soulignant ainsi son potentiel intellectuel croissant.

Comment se positionne l’Algérie face à ses voisins arabes ?

Sur le plan régional, l’Algérie se distingue en surpassant plusieurs pays arabes. En effet, elle devance la Tunisie, les Émirats arabes unis, l’Égypte, la Jordanie, la Libye, le Bahreïn et l’Arabie saoudite dans le classement du QI moyen.

Cependant, le podium arabe est occupé par le Liban avec un QI moyen de 99,13 points, suivi de près par la Syrie (98,41 points) et le Qatar (97,94 points).

Malgré une quatrième place, l’Algérie confirme son statut de nation avancée sur le plan cognitif dans la région.

Le QI, un indicateur suffisant pour mesurer l’intelligence ?

Il est important de souligner que le QI, bien qu’étant un outil standardisé d’évaluation des capacités cognitives générales, ne représente pas à lui seul la complexité de l’intelligence.

En effet, il ne prend pas en compte les facteurs éducatifs, culturels, sociaux et économiques qui influencent également le développement des capacités cognitives.

Néanmoins, la performance de l’Algérie dans ce classement renforce son image comme un pays doté d’un capital humain solide.

C’est un élément clé pour le développement et l’innovation à long terme, confirmant ainsi son potentiel en tant que nation avancée sur le plan cognitif.