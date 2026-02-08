L’Algérie se prépare à accueillir 8 millions de visiteurs d’ici 2029, un défi touristique de taille

Découvrez la nouvelle stratégie nationale de promotion du tourisme en Algérie pour 2026-2028, présentée par la ministre du Tourisme et de l’Artisanat, Houria Meddahi.

8 millions Objectif visiteurs L’Algérie vise une montée en puissance progressive de son attractivité touristique grâce à la diversification de ses offres et à l’amélioration des infrastructures.

Cette initiative ambitieuse vise à dynamiser le tourisme intérieur, améliorer l’accueil des visiteurs étrangers et offrir une expérience authentique, tout en stimulant l’économie locale et en créant des opportunités d’emploi.

Une stratégie nationale pour booster le tourisme : quels sont les enjeux ?

La ministre du Tourisme et de l’Artisanat, Houria Meddahi, a récemment dévoilé une stratégie nationale visant à dynamiser le secteur touristique algérien.

Cette initiative, qui s’inscrit dans le plan d’action 2026-2028, met l’accent sur le soutien au tourisme intérieur, l’amélioration du tourisme réceptif et la proposition d’une offre touristique de qualité et authentique.

En plus de contribuer au développement économique local, cette stratégie vise à créer des opportunités d’investissement et d’emploi, notamment pour les jeunes.

Elle aspire également à encourager les familles algériennes à passer leurs vacances dans leur propre pays, renforçant ainsi le tourisme domestique.

Comment l’Algérie compte-t-elle accueillir 8 millions de visiteurs d’ici 2029 ?

L’objectif ambitieux de l’Algérie est d’accueillir 8 millions de touristes d’ici 2029. Pour y parvenir, le pays mise sur le développement de divers types de tourisme.

Le tourisme côtier, balnéaire et de thalassothérapie sera renforcé, tout comme le tourisme de montagne.

Par ailleurs, un programme de modernisation et de réhabilitation du parc hôtelier public est prévu pour améliorer la capacité d’accueil.

En outre, l’Algérie entend développer le tourisme saharien, d’affaires, culturel et religieux. Ces initiatives visent à positionner durablement le pays sur les marchés mondiaux du tourisme, en offrant une expérience unique et authentique aux visiteurs.

Des réalisations notables en 2025 et des projets prometteurs pour 2026

En 2025, l’Algérie a connu une dynamique remarquable dans le secteur touristique. La ministre du Tourisme a souligné la réception de 129 projets touristiques, témoignant des efforts déployés pour promouvoir l’investissement touristique et étendre le parc hôtelier.

129 Projets reçus Le nombre de projets touristiques enregistrés en 2025 reflète l’intérêt croissant des investisseurs pour le secteur touristique algérien.

Pour 2026, la programmation prévoit la réception de 196 nouveaux projets. Ces initiatives, combinées à la participation à des événements nationaux et internationaux et à l’allègement des procédures d’octroi du visa touristique, ont permis d’accueillir plus de 3,5 millions de touristes en Algérie et d’approuver 90 nouveaux projets touristiques.