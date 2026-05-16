L’Algérie se prépare à accueillir plus de voyageurs avec un million de lits disponibles

L’Algérie se positionne comme une destination touristique de choix grâce à ses vastes capacités hôtelières et ses innombrables sites à explorer.

Avec plus de 1 467 infrastructures hôtelières et une transformation numérique en plein essor, le pays mise sur un tourisme connecté et durable pour stimuler son économie et créer des opportunités.

Une capacité hôtelière en pleine expansion

L’Algérie connaît une croissance significative de sa capacité hôtelière, avec 1 467 infrastructures offrant plus de 1 047 000 lits.

Cette expansion est renforcée par 655 projets hôteliers en cours, qui ajouteront environ 80 000 lits supplémentaires.

Cette dynamique vise à préparer le pays à accueillir un nombre croissant de voyageurs, en renforçant son attractivité touristique.

L’augmentation de la capacité d’accueil est essentielle pour soutenir le développement du secteur touristique, un moteur clé pour l’économie nationale.

Les atouts touristiques de l’Algérie

L’Algérie se distingue par ses richesses touristiques, avec plus de 1 147 sites et 380 circuits touristiques.

Ces trésors culturels et naturels font du pays une destination de choix pour les voyageurs en quête d’authenticité et de diversité.

Le secteur du tourisme est un catalyseur de richesses et d’opportunités d’emploi, contribuant significativement à l’économie nationale.

L’Office national du tourisme (ONT) joue un rôle crucial dans la promotion de l’Algérie. En se concentrant sur le marketing touristique et l’échange d’idées, l’ONT s’efforce d’attirer à la fois les touristes nationaux et internationaux, renforçant ainsi l’image du pays sur la scène mondiale.

Un tourisme connecté, durable et intelligent

La 18e édition des Journées internationales du marketing touristique met en lumière l’importance de la transformation numérique pour le développement des destinations algériennes.

Les experts et professionnels présents ont débattu des techniques modernes et de l’impact du numérique sur le secteur.

L’accent a été mis sur l’investissement et le financement nécessaires pour moderniser les infrastructures et améliorer le transport.

Ces échanges visent à promouvoir un tourisme durable et intelligent, en intégrant des solutions technologiques pour attirer davantage de visiteurs et renforcer l’attractivité de l’Algérie.