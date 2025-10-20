L’Algérie se réinvente avec une refonte majeure de ses services postaux

Le ministère de la Poste et des Télécommunications a élaboré un nouveau cahier des charges pour les services postaux, en vue d’améliorer leur réglementation.

.🇩🇿📮 Sous la houlette du ministre Sid Ali Zerouki,

Ce document, fruit d’une concertation avec diverses parties prenantes, introduit le principe de transparence entre l’opérateur et le citoyen et met l’accent sur la qualité du service.

Un nouveau cahier des charges pour révolutionner les services postaux en Algérie

Ce document, qui est le résultat d’une concertation avec diverses parties prenantes, sera officiellement présenté par l’Autorité de Régulation de la Poste et des Communications Électroniques (ARPCE).

« C’est la première fois que nous avons été consultés aussi en amont. Cela montre une vraie volonté de changement. » Hichem, 42 ans, employé postal

L’objectif principal de ce cahier des charges est d’améliorer la réglementation du secteur postal. Il vise à instaurer une transparence accrue entre l’opérateur et le citoyen, tout en définissant clairement les obligations des établissements postaux envers leurs clients.

Des obligations renforcées pour les opérateurs postaux

Le nouveau cahier des charges impose aux opérateurs postaux de respecter des normes professionnelles et techniques précises. Ils devront adopter une identité commerciale claire, visible sur leurs uniformes et leurs sièges commerciaux. Cette mesure vise à faciliter l’établissement de contacts avec la clientèle.

« Avant, je n’étais jamais sûre à qui j’avais affaire. Avec ces nouvelles règles, c’est plus rassurant. » Maroua, 35 ans, utilisatrice régulière

De plus, le texte insiste sur la garantie de la confidentialité des correspondances et la sécurité des envois postaux. Les opérateurs seront également tenus de respecter la législation relative à la protection des données personnelles, interdisant toute utilisation illégale de ces informations.

Vers une meilleure qualité de service et une protection accrue des clients

Le nouveau cahier des charges met l’accent sur la qualité du service. Il exige notamment un suivi électronique des envois, une transparence dans les tarifs et conditions de service, ainsi qu’un moyen de paiement électronique. Un mécanisme d’indemnisation est également prévu en cas de perte ou d’endommagement des envois.

100 % Des services traçables Chaque envoi postal devra être suivi électroniquement, garantissant transparence et fiabilité.

Il impose aussi un système efficace de traitement des plaintes. En outre, le ministère souhaite réglementer les relations de sous-traitance entre opérateurs et encadrer le marché local du courrier express pour garantir une concurrence loyale et protéger les clients.