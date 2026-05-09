L’Algérie se tourne vers le blé tendre pour sécuriser son approvisionnement alimentaire

L’Algérie renforce sa position sur le marché mondial du blé avec un nouvel achat massif de blé tendre, consolidant ainsi son statut de l’un des plus grands importateurs mondiaux.

Les transactions récentes soulignent l’importance stratégique de ce pays pour les exportateurs, notamment ceux de la mer Noire.

L’Algérie renforce ses importations de blé tendre

L’Algérie a récemment intensifié ses importations de blé tendre, acquérant entre 390 000 et 420 000 tonnes via l’Office algérien interprofessionnel des céréales (OAIC).

Les transactions ont été conclues à des prix oscillant entre 268 et 270 dollars la tonne, frais de transport inclus. Cette opération s’inscrit dans une stratégie d’approvisionnement continue.

Depuis le début de l’année 2026, l’Algérie a importé un total de 2,91 millions de tonnes de blé. Ces achats massifs soulignent l’importance du blé dans l’économie algérienne, alors que le pays demeure l’un des plus grands importateurs mondiaux de cette céréale.

D’où vient le blé algérien ?

L’Algérie, en tant que client stratégique, diversifie ses sources d’approvisionnement en blé, avec une attention particulière portée aux fournisseurs de la mer Noire, notamment la Roumanie et la Bulgarie.

Cette flexibilité dans l’origine du blé permet à l’Algérie de bénéficier de conditions de marché favorables et de renforcer ses relations commerciales avec ces pays.

La montée en puissance de la Russie et d’autres exportateurs de la mer Noire sur le marché du blé représente une opportunité stratégique pour l’Algérie.

En diversifiant ses fournisseurs, l’Algérie optimise ses coûts d’importation et assure une stabilité dans son approvisionnement, tout en maintenant sa position de client clé pour le blé de l’Union européenne.

Un calendrier de livraison bien orchestré !

Pour répondre à ses besoins croissants en blé tendre, l’Algérie a mis en place un calendrier de livraison précis.

Les importations en provenance des principales zones d’approvisionnement, notamment l’Europe, sont prévues en deux périodes : du 1er au 15 juillet et du 16 au 31 juillet. Cette organisation permet de garantir un approvisionnement régulier et efficace.

Pour les origines plus lointaines, telles que l’Amérique du Sud, l’Australie ou l’Inde, les expéditions doivent être anticipées d’un mois.

Selon les prévisions de la FAO, les importations de céréales de l’Algérie atteindront 14,6 millions de tonnes pour la campagne 2025-2026, avec une majorité de blé, soulignant l’importance de cette planification logistique.