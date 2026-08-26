L’Algérie se tourne vers l’hydrogène vert, un guide allemand révèle des pistes d’investissement prometteuses

L’Algérie se positionne comme un acteur clé dans le développement de l’hydrogène vert et des technologies Power-to-X, cherchant à diversifier son économie au-delà des hydrocarbures..

Grâce à son potentiel en énergies renouvelables et à des partenariats stratégiques, le pays vise à devenir un hub énergétique attractif pour l’Europe.

L’Algérie, un nouvel eldorado pour l’hydrogène vert

L’Algérie s’engage dans la diversification économique en développant une filière autour de l’hydrogène vert et des produits Power-to-X.

Grâce à son ensoleillement abondant et ses ressources éoliennes, le pays dispose d’un potentiel énergétique considérable. Sa proximité avec l’Europe renforce son attractivité pour les entreprises européennes.

Ces atouts font de l’Algérie un marché prometteur pour les investissements étrangers, notamment dans le cadre de la transition énergétique. Les entreprises européennes y voient une opportunité de partenariat stratégique, facilitée par des infrastructures de transport bien développées.

Les défis du développement de l’hydrogène vert en Algérie

L’Algérie doit surmonter plusieurs défis pour développer son secteur de l’hydrogène vert. L’interdiction de l’endettement extérieur limite l’accès aux financements internationaux, tandis que l’absence d’un cadre juridique finalisé complique la mise en œuvre des projets. De plus, des mécanismes de soutien public sont nécessaires pour encourager les investissements.

Pour surmonter ces obstacles, une collaboration étroite avec Sonatrach et Sonelgaz est cruciale. Ces entreprises nationales peuvent jouer un rôle clé dans la structuration du secteur, en apportant leur expertise et en facilitant les partenariats avec des acteurs internationaux.

Coopération algéro-allemande pour l’hydrogène vert

La coopération entre l’Algérie et l’Allemagne est cruciale pour le développement de l’hydrogène vert. Des forums économiques, tels que le Forum économique algéro-allemand, renforcent les liens dans le secteur de l’énergie.

Ces événements facilitent la mise en place d’accords et de partenariats stratégiques, ouvrant la voie à des projets industriels innovants.

Les entreprises européennes, attirées par le potentiel énergétique de l’Algérie, peuvent collaborer avec des acteurs locaux pour développer la production d’hydrogène vert.

Ces partenariats offrent des opportunités de transfert de technologie et d’expertise, contribuant ainsi à la transition énergétique des deux pays.