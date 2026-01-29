L’Algérie secouée par des vents déchaînés atteignant les 140 km/h ce mercredi

L’Algérie est actuellement frappée par des vents violents, avec des rafales atteignant jusqu’à 140 km/h dans certaines régions.

L’Office national de la météorologie (ONM) suit de près l’évolution de cette situation exceptionnelle et a mis en place une cellule de crise pour anticiper les conséquences de ces conditions météorologiques extrêmes.

L’Algérie confrontée à une tempête de vent inédite : les chiffres clés

Une tempête de vent sans précédent a frappé l’Algérie, avec des vitesses record atteignant 140 km/h, selon Brahim Ihadadene, Directeur général de l’Office national de la météorologie (ONM).

▶️ الديوان الوطني للأرصاد الجوية : تسجيل رياح قوية قاربت الـ 140 كلم في الساعة pic.twitter.com/B6nFAgLKEI — Algérie Presse Service وكالة الأنباء الجزائرية (@Algerie_aps) January 28, 2026



Les villes de Tessala et Chréa ont été particulièrement touchées, avec des rafales respectives de 140 km/h et 137 km/h.

D’autres villes comme Tlemcen, Maghnia et Chlef ont également enregistré des vents forts, allant jusqu’à 120 km/h. La capitale, Alger, n’a pas été épargnée avec une vitesse maximale de 70 km/h.

Des vents importants ont aussi été relevés à Aïn Defla, Mascara, Oran, Médéa, Tébessa et Bordj Bou Arreridj, variant entre 71 et 95 km/h. L’ONM continue de surveiller attentivement l’évolution de cette situation exceptionnelle.

Gestion proactive de la crise par l’ONM

Face à cette situation exceptionnelle, l’ONM a mis en place une cellule de crise pour suivre l’évolution des conditions météorologiques.

على إثر النشرة الجوية الخاصة#الدرك_الوطني يحذر على إثر النشرية الجوية الخاصة المتعلقة بهبوب رياح قوية قد تصل سرعتها إلى 120 كلم/سا والتي ستمسّ عدة ولايات من الوطن، تدعو قيادة الدرك الوطني جميع السواق ومستعملي الطريق إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر، وذلك حفاظًا على سلامتهم… pic.twitter.com/kD0Xtq8D4K — د. محمد دخوش (@MuhDakhouche) January 27, 2026



Cette initiative a permis d’anticiper les problèmes potentiels et de prendre des mesures proactives pour minimiser les impacts de cette tempête.

L’ONM assure également un suivi continu de la situation afin d’informer les citoyens de toute évolution.

Le but est de garantir la sécurité de tous en fournissant des informations précises et actualisées sur les conditions météorologiques.

Prévisions de l’activité éolienne

Le pic de cette tempête hors norme devrait se maintenir jusqu’à mercredi soir pour les régions du Centre, et jusqu’à jeudi matin pour les wilayas de l’Est.



Les vents, atteignant des vitesses similaires, gagneront progressivement le Centre à partir de mercredi soir.

À partir de jeudi, une baisse graduelle de la vitesse des vents est attendue. Les wilayas de l’Est seront touchées dans les prochaines heures par ces vents violents, avant que ceux-ci ne commencent à faiblir progressivement.