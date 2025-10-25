L’Algérie gagne du terrain dans la course technologique avec le lancement du câble sous-marin Medusa depuis Alger

Découvrez le projet « Medusa », une initiative ambitieuse du ministère de la Poste et des Télécommunications algérien visant à renforcer la position de l’Algérie comme hub central des infrastructures de connectivité numérique.

8.700 km Longueur du câble Medusa Le câble s'étend sur plus de 8.700 kilomètres à travers la Méditerranée, reliant plus de dix pays méditerranéens.

Ce câble sous-marin en fibre optique, s’étendant sur plus de 8.700 kilomètres, promet d’améliorer la qualité et la vitesse des services Internet nationaux tout en assurant l’interconnexion directe des réseaux européens et africains.

« Medusa » : un pas de géant pour l’Algérie dans la course technologique

Le ministre algérien de la Poste et des Télécommunications, Sid Ali Zerrouki, a récemment approuvé le projet « Medusa ». Il s’agit d’un câble sous-marin en fibre optique dont le point de départ est situé au port d’Alger.

Ce projet ambitieux marque une avancée significative pour l’Algérie dans le domaine technologique.

L’initiative « Medusa » vise à renforcer la position de l’Algérie comme hub central des infrastructures de connectivité numérique régionales et internationales.

Elle permettra l’interconnexion directe des réseaux européens et africains via la Méditerranée, faisant ainsi de l’Algérie un acteur majeur de la connectivité numérique.

Caractéristiques techniques du câble « Medusa »

Le câble « Medusa » est une prouesse technologique s’étendant sur plus de 8.700 kilomètres. Il relie plus d’une dizaine de pays méditerranéens, assurant ainsi une interconnexion directe entre les réseaux européens et africains.

20 Tbit/s Capacité par paire de fibres Chaque paire de fibres du câble Medusa peut transmettre jusqu’à 20 térabits de données par seconde, un record pour la région. A lire aussi : En plein match de la CAF CL, le MCA fait sensation en résistant au Cameroun avec un match nul épique

Sa capacité de transmission est impressionnante, atteignant 20 Térabits par seconde par paire de fibres.

En Algérie, le câble compte deux points d’atterrissement principaux : Alger et Collo, dans la wilaya de Skikda.

Ces derniers seront interconnectés à des hubs stratégiques situés dans le sud de l’Europe, renforçant ainsi l’autonomie des réseaux internationaux algériens.

Impact du projet « Medusa » sur l’accès à Internet en Algérie

« Medusa » est une étape cruciale pour les télécommunications en Algérie. Il améliorera la qualité et la vitesse des services Internet nationaux, préparant le terrain pour le déploiement de la technologie mobile 5G et des services de Cloud Computing.

Avec l’arrivée de Medusa, on espère enfin des connexions plus rapides et stables, surtout pour les entreprises qui dépendent du Cloud. C’est une vraie révolution pour notre quotidien professionnel. Yacine, 32 ans, ingénieur réseau

De plus, ce dispositif assurera la sécurisation et la redondance des interconnexions internationales.

Le projet a commencé en 2020 avec la phase de conception et de contractualisation. La construction est prévue entre 2023 et 2026, avec une mise en service d’ici fin 2026.

Le système devrait être pleinement opérationnel début 2027.