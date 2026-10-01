L’Algérie s’engage à former 500 jeunes Nigériens pour un avenir prometteur

L’Algérie accueille 500 stagiaires nigériens pour une formation professionnelle diversifiée, renforçant ainsi la coopération avec le Niger.

Cette initiative présidentielle vise à partager l’expertise algérienne et à développer les compétences des jeunes, tout en consolidant les liens de fraternité et de solidarité entre les deux nations africaines.

Un programme de formation ambitieux

L’Algérie a lancé un programme de formation pour 500 stagiaires nigériens, couvrant 19 spécialités dans ses centres et instituts de formation professionnelle.

🔴تعاون – الجزائر – النيجر| استقبال 500 متربص نيجيري بمؤسسات التكوين والتعليم المهنيين 🔳تنفيذاً لتعليمات السيد رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، وفي إطار تعزيز التعاون الجزائري–النيجيري في مجال التكوين والتعليم المهنيين، وبإشراف وزارة التكوين والتعليم المهنيين ووزارة العمل… pic.twitter.com/cNq7GKjZdI — Radio Algeria international إذاعة الجزائر الدولية (@radioalginter) September 30, 2026



Ce programme, soutenu par les ministères de la Formation professionnelle et du Travail, vise à renforcer la coopération algéro-nigérienne. Il s’inscrit dans une démarche de solidarité africaine, permettant aux jeunes d’acquérir des compétences adaptées aux besoins du marché du travail.

En partageant son expertise, l’Algérie contribue au développement des compétences des stagiaires, facilitant ainsi leur intégration professionnelle et le développement de leur pays.

Renforcement de la coopération algéro-nigérienne

Sous l’impulsion du président Abdelmadjid Tebboune, l’Algérie intensifie sa coopération avec le Niger à travers un programme de formation ambitieux.

Les ministères de la Formation professionnelle et du Travail jouent un rôle clé dans cette initiative, qui vise à partager l’expertise algérienne avec les stagiaires nigériens.

#النيجر 🇳🇪 #الجزائر 🇩🇿

نشيد باختيار 500 شاب وشابة نيجريين للتكوين في الجزائر الشقيقة.

فرصة حقيقية لتمكين شبابنا واكتساب مهارات تفتح آفاق التشغيل والتنمية.

التعاون مع الجزائر استثمار في مستقبل النيجر واستقرار الساحل.

نرجو للشباب المختارين كل التوفيق والنجاح.#NIGER #ALGERIE pic.twitter.com/y8Hbi7aJUE — عمر الأنصاري 🇳🇪 OUMAR MOCTAR (@O_M_M_Alansary) September 6, 2026



Cette opération s’inscrit dans une stratégie plus large de solidarité africaine, où l’Algérie s’engage à échanger des compétences et des expériences.

En formant ces jeunes, l’Algérie contribue non seulement à leur développement professionnel, mais aussi au renforcement des liens fraternels entre les deux nations.

Des compétences pour un avenir prometteur

Les stagiaires nigériens bénéficieront de l’expertise algérienne et des ressources des établissements de formation, leur permettant d’acquérir des compétences professionnelles précieuses.

Ces compétences, adaptées aux besoins du marché du travail, joueront un rôle crucial dans le développement économique du Niger.



En retour, cette initiative renforce les liens de fraternité et de coopération entre l’Algérie et le Niger. En formant ces jeunes, l’Algérie ne se contente pas de partager son savoir-faire, mais elle contribue également à bâtir un avenir commun prospère pour les deux nations.