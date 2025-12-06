L’Algérie s’éveille à l’ère de la 5G, un nouveau chapitre pour la connectivité du pays

L’Algérie franchit une étape décisive dans la modernisation de ses télécommunications avec le lancement officiel de la technologie 5G, annoncé par le ministre de la Poste et des Télécommunications, Sid Ali Zerrouki.

Cette initiative stratégique, alignée sur la vision nationale, promet de stimuler la transformation numérique du pays et de contribuer significativement à son PIB.

L’Algérie entre dans l’ère de la 5G : un tournant historique annoncé

Le ministre de la Poste et des Télécommunications, Sid Ali Zerrouki, a proclamé le début d’une nouvelle ère pour l’Algérie avec le lancement officiel de la technologie 5G.

Cette annonce majeure a été faite lors d’une cérémonie au Centre international de conférences Abdelatif-Rahal, en présence de membres du gouvernement et des représentants des trois opérateurs détenant la licence 5G : Mobilis, Ooredoo et Djezzy.

Algeria is launching today the 5G service, the rollout across all provinces will be carried out gradually pic.twitter.com/Rt4fT7NfHJ — Algeria Project (@Algeria3New) December 3, 2025



Zerrouki a souligné l’importance de cette avancée, la qualifiant « d’étape décisive » dans la modernisation des télécommunications en Algérie.

Il a également évoqué les objectifs stratégiques de ce déploiement, alignés sur la vision nationale axée sur l’innovation dans divers secteurs tels que la santé, l’éducation et la mobilité intelligente.

Enjeux stratégiques de la 5G pour l’Algérie

L’initiative de la 5G s’inscrit dans une vision nationale qui privilégie l’Intelligence Artificielle, l’Internet des Objets (IoT), le Cloud Computing et les technologies avancées.



Cette orientation stratégique vise à stimuler l’innovation dans des secteurs clés tels que la santé, l’industrie 4.0, l’éducation et la mobilité intelligente.

Par ailleurs, l’écosystème numérique algérien est en plein essor. Il devrait générer une contribution de 9 milliards de dollars au PIB d’ici 2025, et de 13 milliards d’ici 2030. Ces chiffres prometteurs témoignent du potentiel économique de cette transition vers la 5G.

Le déploiement de la 5G en Algérie : un projet ambitieux et prometteur !

Le processus de déploiement de la 5G en Algérie implique une collaboration étroite entre les opérateurs Mobilis, Ooredoo et Djezzy.

مرحبًا بعصر #الجيل_الخامس في #الجزائر 🇩🇿

عودة بالفيديو لأهم اللحظات لحفل الإنطلاق الرسمي لتقنية #5G في الجزائر، لحظة فارقة ستفتح الآفاق لتحول تكنولوجي كبير يمنح الجزائر سرعة إنترنت غير مسبوقة واتصالاً فورياً وأكثر ذكاءً. pic.twitter.com/71aeqEXJZZ — بوابة الجزائر – Algeria Gate (@algatedz) December 4, 2025



Ces derniers ont réaffirmé leur engagement envers cette technologie, prêts à offrir des débits ultra-rapides et des services innovants. Les premières stations 5G seront déployées progressivement, avec des offres spécifiques destinées aux citoyens et aux entreprises.

Le déploiement débutera dans huit wilayas pilotes, marquant le commencement d’une couverture étendue progressive du territoire national. Ce projet ambitieux vise à accélérer la transition numérique en Algérie, ouvrant la voie à une ère de connectivité avancée.